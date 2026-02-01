"첫 경선 어디서 치를까"…美민주, 2028 대선 준비

미국 민주당이 2028년 대통령 선거를 2년여 앞두고 첫 후보 선출 경선을 치를 주(州) 선별에 나섰다.

31일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 민주당 전국위원회(DNC)는 첫 번째 경선을 치르겠다고 신청한 12개 주를 심사해 초기 경선 일정을 확정키로 했다.

민주당은 전통적으로 대선 후보 결정 때 먼저 아이오와에서 코커스(당원대회)를 열고, 뉴햄프셔에서 프라이머리(예비선거)를 실시해왔다. 그러나 2024년 대선 때에는 이례적으로 첫 경선지를 사우스캐롤라이나로 지정했다. 인종 다양성을 더 잘 반영하는 주에서 첫 경선을 치러야 한다는 조 바이든 당시 대통령의 의견이 반영된 결과다. 미국 통계청에 따르면 아이오와주는 인구의 90%가 백인이다.

그러나 2024년 대선에서 패배한 민주당은 2028년 대선의 경선 일정을 전면적으로 재검토하겠다는 방침이다.

현재 아이오와와 사우스캐롤라이나 외에도 델라웨어, 조지아, 일리노이, 미시간, 네바다, 뉴햄프셔, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 테네시, 버지니아 등이 민주당의 첫 경선을 치르겠다고 나섰다. 초기 경선을 치르는 주들은 대선 후보의 관심을 더 많이 받게 될 뿐만 아니라, 선거운동 과정에서 유입되는 재정적 투자도 더 커지는 경향이 있다.

민주당 DNC는 신청한 지역을 대상으로 심사를 거쳐 올해 안에 초기 경선을 치를 4~5개의 후보 지역을 선정할 계획이다. 2024년 대선에서 도널드 트럼프 대통령 지지층으로 옮겨간 청년, 흑인, 히스패닉 남성 유권층의 표심을 돌릴 수 있는 지역을 골라내는 것이 민주당의 과제가 될 것으로 보인다.

민주당 관계자는 "민주당이 대선에서 가장 경쟁력 있는 후보를 뽑을 수 있도록 일정표를 만드는 것이 목표"라고 밝혔다.





