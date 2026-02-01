"금리 안 내려? 너 고소"…트럼프의 살벌한 농담에 연준 식은땀

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장 후보자가 금리를 내리지 않는다면 소송을 걸겠다는 농담을 던진 것으로 전해졌다.

31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 25일 워싱턴DC에서 열린 사교모임 알팔파 클럽의 비공개 연례 만찬 연설에서 워시 후보자를 차기 Fed 의장으로 낙점한 배경에 대해 "Fed 의장 역할에 딱 맞는 사람을 캐스팅한 것 같다"며 이같이 말했다.

다만 트럼프 대통령은 이후 해당 발언의 진의를 묻는 기자들에게 "농담이었다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 워시 후보자에게 Fed 의장 자리를 대가로 금리 인하와 관련한 어떤 약속도 요구하지 않았다면서 "원했다면 그럴 수도 있었겠지만, 하지 않았다"고 덧붙였다.

미국 정·재계 거물들이 한데 모이는 알팔파클럽은 연례 만찬 연설에서 참석자를 대놓고 놀리거나, 자조적인 농담을 던지는 것이 관례로 알려진다. 실제로 트럼프 대통령은 이날 연설에서 공화당의 대표 정통보수인 밋 롬니 전 상원의원을 '좌파'라고 칭하는가 하면 존 로버츠 연방대법원장을 두고선 "난 그 사람 비위나 맞춰야 하는 입장"이라고 자평하기도 했다.

현지 언론도 트럼프 대통령의 발언을 곧이곧대로 받아들이지 않는 분위기다. 다만 트럼프 대통령이 그간 제롬 파월 Fed 의장을 향해 노골적으로 불만을 표출해온 점을 고려하면 워시 후보자에 대한 소송 발언을 가볍게만 생각해서는 안 된다는 지적도 제기된다. 파월 의장은 오는 5월 임기가 종료된다.

앞서 Fed는 지난해 세 차례 금리를 인하했으나, 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에선 기준금리를 3.5∼3.75% 범위에서 동결했다. 이에 트럼프 대통령은 "파월 의장이 나라의 안보를 해치고 있다"며 원색적으로 비난한 바 있다. 트럼프 대통령은 기준금리가 1% 이하로 내려가야 한다는 입장을 고수하고 있다.

한편 트럼프 대통령은 이날 알팔파 클럽 연설에서 이란을 다시 폭격할 수 있다는 취지의 언급도 한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 이란이 시위대에 대한 탄압을 중단하고 핵 협상에 응하지 않을 경우 군사적 조처를 할 수 있음을 경고해왔다.





