몬치치·포켓몬 편의점 상륙…밸런타인데이 인기 캐릭터 선물세트

GS25·CU·세븐일레븐·이마트24

캐릭터 IP 활용 기획전 진행

2＋2·행사카드 할인 프로모션도

편의점 업계가 오는 14일 밸런타인데이를 맞아 인기 캐릭터 지식재산권(IP)을 활용한 선물세트를 선보인다.

편의점 업계가 오는 14일 밸런타인데이를 맞아 인기 캐릭터 지식재산권(IP)을 활용한 선물세트를 선보인다.

1일 관련 업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 2월 밸런타인데이부터 3월 화이트데이까지 두 달간 이어지는 'GS25 달콤페스티벌'을 진행한다. 밸런타인데이를 맞아 몬치치, 몽모, 셔레이드쇼, 카카오 이모티콘 등 인기 캐릭터 IP를 활용한 선물세트를 판매할 예정이다. 선물세트에는 키링, 스마트톡, 마우스패드, 이모티콘 이용권 등 실용성과 소장 가치를 모두 갖춘 굿즈를 동봉했다.

GS25 달콤페스티벌. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 화제를 모으고 있는 아이돌 '플레이브' 선물세트도 마련했다. 플레이브 증명사진세트는 빈츠, 칸쵸, 크런키 등 초콜릿 스낵 5종과 플레이브 멤버들의 증명사진 5장으로 구성됐다. 결제카드에 따라 투플러스 투(2+2) 행사가 적용되고 특정 상품 특정 카드 결제 시 40% 할인, 또는 페이백 행사도 진행된다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 스누피, 포켓몬 픽셀아트 등 레트로 감성의 인기 캐릭터를 앞세운 기획전을 선보인다. 메인 라인업은 30주년을 맞은 '포켓몬'과 65년간 꾸준한 인기를 이어온 '피너츠 스누피'로, 아크릴 키링·플립북 키링·키캡 등은 물론 리유저블백, 패딩파우치, 블루투스스피커 등 다양한 상품을 준비했다. 이들 상품을 2개 이상 구매하고 토스페이 머니·계좌 결제 시 최대 40% 멤버십 할인이 적용된다. 다른 캐릭터 상품들은 2개 이상 네이버페이 포인트·머니 결제 시 최대 50% 할인된다.

CU 밸런타인데이 상품 라인업. BGF리테일 제공 원본보기 아이콘

코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐은 올해 밸런타인데이와 설 명절이 이어지는 연휴인 만큼 핵심 테마를 '설렌타인데이'로 정했다. 헬로키티, 위글위글, 이나피스퀘어 등과 협업한 텀블러, 파우치, 키링 등 실용적인 굿즈를 결합한 선물세트를 준비했고 이외에도 가나초콜릿, 크런키 등 인기 상품 패키지에 위글위글과 이나피스퀘어의 디자인을 입혔다. 2월 한 달간 초콜릿, 과자 등 밸런타인데이 인기 일반상품 20여종에 1+1 행사를, 30여종에 2+1 행사를 각각 진행하고 특정 카드 결제 시 할인행사도 더한다.

이 밖에 신세계 그룹이 운영하는 이마트24도 오는 13일까지 인기 캐릭터인 '슈야토야' IP를 활용한 발렌타인 단독 기획세트를 선보인다. 신년 다이어리 꾸미기에 좋은 '스티커'와 가방 꾸미기 족인 백꾸족을 위한 '아크릴 키링', 카꾸(카드 꾸미기) 트렌드를 반영한 '카드스티커' 등의 굿즈가 함께 들어있는 구성이다. 행사 카드 결제 시 밸런타인데이 베스트 10종은 2+2 증정, 슈야토야 기획 세트는 30% 할인이 각각 적용된다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



