추위 녹이는 미식 한 상… 신세계 센텀시티, ‘윈터 푸드 페스타’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.02.01 14:37

차가운 공기가 식탁 위 열기로 바뀐다.


신세계 센텀시티는 오는 8일까지 '윈터 푸드 페스타'를 개최한다.

이번 행사에는 백화점과 몰 식당가부터 식품관까지 20여개 F＆B 브랜드가 참여해 다양한 프로모션이 진행된다.

윈터 푸드 페스타. 신세계 센텀시티 제공

윈터 푸드 페스타. 신세계 센텀시티 제공

원본보기 아이콘

프리미엄 중식당 싱카이와 '부산 3대 초밥집'으로 불리는 문스시, 카츠 전문점 히바린은 구매 금액별 서비스 메뉴를 증정하며, 태국음식 전문점 스파이스마켓은 세트 메뉴를 10% 할인한다.


프랑스식 샌드위치 브랜드 소금집은 2월 3일 단 하루 동안 모든 샌드위치 구매 시 잠봉뵈르 1개를 선착순으로 제공할 예정이다.


아울러, 태양커피는 롱블랙 주문 시 1000원 할인을, 메종키츠네 카페도 아메리카노와 흑임자 파운드케이크 구매 시 일정 금액 할인 혜택을 선보인다.

이상 자세한 프로모션 내용은 해당 브랜드로 문의하면 된다.


계속되는 추위에 실내 공간을 찾는 고객이 증가하면서 이달 들어 백화점 식당가 매출과 고객 수는 각각 15%, 10% 증가한 것으로 나타났다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
