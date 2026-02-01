◇ 국장급 전보
▲안전환경정책관 김기한
꼭 봐야할 주요뉴스"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]국무조정실·국무총리비서실
2026년 02월 01일(일)
◇ 국장급 전보
▲안전환경정책관 김기한
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"요즘 여기로 간다" 3040 '바글바글'…백화점 대신 찾은 곳
"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도
30년 전엔 빗장을 걸었는데…아내는 왜 문을 열었나[슬레이트]
"강남, 끝났다?"…돈·사람 다 빨아들이는 '새 중심지' 등장
대통령의 최후통첩…李 "중과세 유예 100일 남았다, 정부 이기려 말라"
"최루가스 맞고 40억 뺏겨"…중국, 또 일본여행 자제령
까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱
결혼 의향 회복 조짐…미혼 남녀 긍정 응답 2년째 늘어
‘초저가 화장품’ 대기업 참전하자…3040도 '믿고 쓰는 다이소'
한한령에 BTS도 중국 못 가나…"최소 5년은 걸릴 듯"