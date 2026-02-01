다카이치 총리, '엔저' 장점 강조…"수출 산업에 큰 기회"

"엔고라면 수출해도 경쟁력 없어"

미국 정부가 일본을 환율 관찰 대상국으로 지정한 가운데, 다카이치 사나에 일본 총리가 엔저(엔화 약세)의 장점을 강조했다.

1일 니혼게이자이신문 등 외신에 따르면 다카이치 총리는 전날 가자가와현 가와사키시에서 한 가두연설에서 "엔저니까 나쁘다고 말하지만 수출 산업에는 큰 기회"라며 "외국환자금특별회계 운용도 싱글벙글하는 상태"라고 말했다.

외국환자금특별회계는 일본 재무성이 환율 급변동 때 시장 개입을 위한 자금을 관리하는 특별회계다. 한국의 외국환평형기금과 유사하다.

그는 과거 민주당 정권 시절 엔고 상태였다는 점을 지적하며 "엔고가 좋은 것인지, 엔저가 좋은 것인지는 모른다"면서도 "엔고라면 수출해도 경쟁력이 없다"고 말했다.

다카이치 총리 취임 이후 엔·달러 환율이 오르면서 엔화 가치가 하락하자 그의 적극 재정 정책이 주요인으로 지목되고 있다. 노다 요시히코 중도개혁연합 공동대표는 같은 날 사이타마현 유세에서 "엔저 때문에 수입 가격이 더 오를 텐데, 아무것도 하고 있지 않다"고 비판했다.

이에 다카이치 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올리고 자신의 발언을 둘러싸고 일본 언론사의 오해가 있는 것 같다며 "엔저와 엔고 중 어느 쪽이 좋고 어느 쪽이 나쁘다는 얘기가 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "환율 변동에도 강한 경제구조를 만들고 싶다는 취지로 말했다"며 "엔저의 장점을 강조한 것은 아니다"라고 덧붙였다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



