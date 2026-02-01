육군 50사단, 대구·경북 일원에서 2～6일까지 혹한기 훈련

실전적인 훈련으로 동계작전 임무수행능력 배양

육군 제50보병사단은 2일부터 6일까지 대구와 경북 일원에서 2026년 혹한기 훈련을 실시한다고 밝혔다.

이번 훈련은 ▲지자체와 연계한 동계 작전계획을 검증 ▲부대별 특성에 맞는 임무수행능력을 배양 ▲확고한 전투준비태세를 확립하는 데 중점을 두고 실시될 예정이다.

50사단 군 관계자는 "혹한기 훈련 기간 임의의 지역에서는 실제 병력과 장비가 기동하는 훈련이 계획되어 있으니 주민 여러분의 양해를 부탁드리며 협조를 부탁드립니다."고 했다. 이어 "대구와 경북을 수호하는 가장 강한 힘으로써 소임을 다하기 위해 강하고 실전적인 훈련을 지속해서 실시하겠다. "고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



