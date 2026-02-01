KB금융, 'K-엔비디아' 육성 1600억 모험자본 펀드 결성…"생산적금융 박차"

"기업당 100억 이상 투입…스케일업 지원 초점"

KB금융 그룹은 인공지능(AI)·로보틱스 등 첨단기술 분야 혁신기업을 지원하기 위해 1600억원 규모 모험자본 펀드를 조성했다고 1일 밝혔다. 'K-엔비디아'에 도전하는 딥테크 기업 성장을 견인하고 생산적 금융 전환을 본격화한다는 방침이다.

KB금융은 지난달 30일 '케이비 딥테크 스케일업 펀드'를 결성하고 본격적인 투자에 나선다고 알렸다. 한국 모태펀드 출자금 750억원과 KB국민은행·증권·손해보험·인베스트먼트 등 KB금융그룹 계열사 출자금 850억원을 합쳐 1600억원 규모로 출발했다.

운용사인 KB인베스트먼트는 지난해 9월 중소벤처기업부가 주관한 모태펀드 출자사업에서 스케일업 딥테크 부문 운용사(GP)로 선정된 바 있다. 상반기까지 외부 출자자(LP)를 추가 확보해 펀드 규모를 2000억원 수준으로 확대할 방침이다.

주요 투자 대상은 ▲시스템반도체 ▲바이오·헬스 ▲미래 모빌리티 ▲친환경·에너지 ▲로봇 ▲사이버보안·네트워크 ▲우주항공·해양 ▲차세대원전 ▲양자기술 등 9대 전략 분야다.

단순 자금 지원을 넘어 기업당 100억원 이상 투입해 기술 상업화와 세계 시장 진출을 돕는 스케일업 지원에 초점을 맞췄다.

KB금융은 펀드 결성 이후 총 110조원 규모 생산적·포용적 금융 공급에도 박차를 가할 계획이다.

그룹 기업금융·자본시장을 총괄하는 기업투자금융(CIB) 마켓부문을 신설했다. CIB 마켓부문이 그룹 생산적 금융 콘트롤타워 역할을 하고 주요 계열사에도 전담 조직을 강화했다.

반도체·AI·바이오 등 미래 전략산업 이해도가 높은 애널리스트와 심사역을 확충했다. 영업점 평가제도에 생산적 금융 지표를 도입해 자본이 실물 경제 혁신 영역으로 흐르도록 영업지원 체계를 개선했다.

KB금융 관계자는 "그룹의 완성된 포트폴리오를 기반으로 속도감 있게 출자자를 확보하고 펀드 결성을 마무리했다"며 "국내 스타트업이 'K-엔비디아'로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원해 벤처 생태계 활성화를 이끄는 마중물 역할을 수행할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



