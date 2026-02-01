이 대통령, 온두라스 특사로 부승찬·이훈기 의원 파견

이재명 대통령은 1일 더불어민주당 부승찬 의원과 이훈기 의원을 온두라스에 특사로 파견한다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 이번 특사는 온두라스 새 정부 출범을 계기로 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 마련됐다. 특사단은 오는 3일부터 5일까지 일정을 소화한다.

강 대변인은 "특사단은 온두라스 신임 대통령을 예방해 이재명 정부의 국정철학과 대외정책을 설명하고 온두라스 새 정부와의 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 계획"이라고 설명했다.

또 특사단은 온두라스 의회 의장 등 주요 인사와 면담을 갖고, 한-온두라스 양국관계를 더욱 강화해 나가려는 우리 정부의 의지를 전달할 계획이다.

이 밖에도 "양국 간 경제, 문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서의 협력 확대 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정"이라고 강 대변인은 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>