경총 "韓 대졸 초임, 日 보다 41.3% ↑…고임금 고착화"

한·일·대만 대졸 초임 비교

국내 대기업 대졸 초임이 일본이나 대만보다 높은 것으로 나타났다. 연공성이 강한 임금체계와 노조의 일률적·고율 임금 인상 요구가 더해지면서 고임금 구조가 굳어지고 있다는 지적이다.

한국경영자총협회가 1일 발표한 '한·일·대만 대졸 초임 국제비교와 시사점' 보고서에 따르면 우리 대기업 대졸 초임은 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0% 높은 것으로 나타났다.

한일 기업 규모간 대졸 초임 격차. 경총

대졸 초임(초과급여 제외 연 임금총액)은 모든 규모에서 한국이 일본보다 높았으며, 규모가 커질수록 격차가 확대되는 것으로 분석됐다.

우리나라 대졸 초임 평균은 4만6111달러, 일본 3만7047달러로 우리가 일본보다 24.5% 높았고, 대기업은 우리나라(500인 이상) 5만5161달러, 일본(1000인 이상) 3만9,039달러로 격차가 41.3%(2024년, 구매력평가환율 기준)로 나타났다.

소기업(10~99인) 대졸 초임을 100으로 볼 때, 일본 대기업은 114.3에 그쳤지만, 우리 대기업은 133.4에 달해 우리나라 기업 규모 간 임금 격차가 일본보다 크게 나타났다.

비교가능한 10개 업종 중 9개 업종에서 일본보다 높았으며, 금융·보험업(일본 대비 144.7%), 전문·과학·기술업(134.0%), 제조업(132.5%) 등에서 격차가 컸다. 반면, 숙박·음식점업(96.9%)은 일본보다 소폭 낮았다.

대만과 비교해도 대졸 초임 평균(특별급여 제외 연 임금총액)은 우리나라 4만2160달러, 대만 2만9877달러로 우리가 대만보다 41.1% 높았다.

중소기업에서 우리(5~99인)가 대만(1~199인)보다 44.9% 높고, 비중소기업에서 우리가 대만보다 37.0% 높게 나타났다. 최근 1인당 GDP는(시장환율 기준) 대만이 우리를 추월한 가운데, 시장환율 기준으로 우리 대졸 초임이 대만의 거의 두배에 달했다.

중소기업 대졸 초임을 100으로 볼 때, 우리나라 비중소기업은 115.9, 대만 비중소기업은 122.6로 규모 간 임금격차가 대만이 우리나라보다 다소 크게 나타났다. 비교 가능한 17개 업종 모두 우리 대졸 초임이 대만보다 높았으며, 특히 건설업(대만 대비 161.0%), 수도·하수·폐기업(157.3%), 전문·과학·기술업(155.3%) 등에서 격차가 두드러졌다.

하상우 경총 경제조사본부장은 "우리나라는 높은 대졸 초임에 연공성이 강한 임금체계가 결합되고, 노조의 일률적·고율 임금 인상 요구가 더해지면서 대기업 고임금 구조가 고착화되고 있다"며 "대기업 근로자에 혜택이 집중되는 65세 법정 정년연장은 청년 고용을 약화시키고 이중구조를 심화시킬 수 있는 만큼, 직무·성과 중심 임금체계 확산 등 노동시장 제반 여건을 조성한 후 신중하게 검토돼야 한다"고 했다.





오현길 기자



