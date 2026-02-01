與 한준호, 정청래에 합당 제안 철회 촉구…"숙의 없는 통합은 분열"

"지방선거에 합당 도움?…객관적 지표 밝혀야"

'친명(친이재명)'계 인사인 한준호 더불어민주당 의원이 1일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "조국혁신당과의 합당 제안은 여기에서 멈춰달라"고 촉구했다.

한 의원은 이날 국회 기자회견에서 "지금 당이 당원과 국민께 보여드려야 할 모습은 내부 갈등이 아니라 책임"이라며 "충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작이 될 수 있다. 지금은 무엇보다 신중해야 할 때"라고 강조했다.

그는 "양당 합당이 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇인지, 후보연대·정책연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지, 왜 지금이어야 하는지" 등의 질문에 답해야 한다고 지적했다.

이어 "현재 당내에서도 의견이 충분히 모아졌다고 보기 어렵고 일반 국민, 특히 중도층의 우려 역시 신중하게 살펴볼 필요가 있다"며 "합당 제안은 깔끔하게 거둬들이고 우리가 지금 가장 잘해야 할 일에 힘을 모으자"고 제안했다.





