본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국힘, 李대통령 '망국적 부동산' 언급에 "협박으로 집값 못잡아"

박재현기자

입력2026.02.01 11:17

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"자극적인 구호로 여론 흔들어"

이재명 대통령이 최근 '망국적 부동산의 정상화' 등을 언급하며 집값 안정 관련 메시지를 쏟아내는 데 대해 국민의힘이 "자극적인 구호로 여론을 흔드는 태도는 대통령으로서 대단히 부적절하다"고 비판했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최보윤 국민의힘 수석대변인은 1일 논평을 통해 "이 대통령이 집값 과열의 원인을 불법 행위로 단정하고 주택 소유자들을 겨냥한 협박성 표현까지 쏟아냈다"며 "정책을 차분히 설명하기보다 공포부터 조장한다"고 밝혔다.


최 수석대변인은 "주거 선택과 자산 형성을 단속 대상으로 몰아붙이는 방식으로는 집값 과열을 잡을 수 없다"며 "현실적 해법은 규제 완화를 통한 민간 주도의 재개발·재건축"이라고 주장했다.

그러면서 "정작 필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 부동산 배급에 만족하라는 말과 다르지 않다"고 지적했다.


최 수석대변인은 "정부는 정부를 이기는 시장은 없다는 오만한 말부터 거두라. 민심을 이길 수 있는 정부는 존재하지 않는다"고 강조했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도 "고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인간은 못쓴다…'AI만의 SNS' 몰트북 등장

까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱

결혼 의향 회복 조짐…미혼 남녀 긍정 응답 2년째 늘어

‘초저가 화장품’ 대기업 참전하자…3040도 '믿고 쓰는 다이소'

Z세대 82% "공무원 시험 도전 안 해"…이유 물어보니

삼성전자, 3년만에 다시 '가장 일하고 싶은 기업' 1위

서울시, 무주택 출산 가구에 최대 720만원 지원

새로운 이슈 보기