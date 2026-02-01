GH, 올해 약정형 매입임대주택 68호 공급

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 '약정형 매입임대주택' 68호를 올해 공급한다. 약정형 매입임대주택은 경기도가 추진하는 '기존주택 매입임대사업' 방식 가운데 하나다.

기존주택 매입임대사업은 GH가 도심 내 다세대·오피스텔·아파트 등을 매입해 저소득가구 등 주거 취약 계층에게 주변 시세보다 저렴한 임대 조건으로 안정적인 거주를 지원하는 사업이다.

약정형 매입임대주택은 기존 주택을 매입하는 방식이 아니라 신축 예정인 민간사업자의 다세대주택을 GH가 미리 매입 약정을 맺고 공사를 진행한다는 점에서 차이가 있다.

GH와 약정을 맺고 공사를 진행하는 만큼 공사가 공사 기간 내내 품질 관리를 진행해 안심하고 살 수 있다는 장점이 있다.

이번에 공사를 시작한 약정형 매입임대주택은 ▲포천시 선단동 12호 ▲안산시 본오동 20호 ▲화성시 진안동 20호 ▲포천시 신읍동 16호 등이다.

이들 주택은 올해 하반기 준공 예정이다. 준공 이후 GH가 매입 계약을 체결하고 입주자 모집에 나선다.

해당 주택은 저소득가구와 청년, 신혼부부 등을 대상으로 주변 시세의 30~50% 임대료로 공급된다. 임대 기간은 2년 단위로 갱신해 최장 20년까지 거주할 수 있다.

약정형 매입임대 참여를 희망하는 민간사업자는 GH 누리집(https://gh.or.kr)에 들어가 확인하면 된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "신속하게 주택을 공급하기 위해 지난해 12월 약정 체결 이후 신축 주택을 연초부터 선제적으로 확보해 공사를 시작했다"라며 "사업 추진 속도와 주택 품질을 함께 높여, 도민 주거안정을 강화해 나가겠다"고 말했다.





