기업·CEO

무뇨스 현대차 사장 "대미 투자 집중…트럼프도 투자 의지 알아"

박재현기자

입력2026.02.01 11:00

무뇨스 사장 "투자 속도 높이는 데 주력"
"트럼프, 우리의 대미 투자 의지 이해할 것"

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 대미 투자 속도를 높이겠다는 의지를 드러냈다.


무뇨스 사장은 31일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "(투자) 속도를 높이는 데 주력하고 있다"며 "투자 효과를 누리기 위해서는 빠를수록 좋다"고 말했다.

무뇨스 현대차 사장 "대미 투자 집중…트럼프도 투자 의지 알아"
지난해 현대차는 향후 4년간 미국에 260억달러(약 37조7000억원)을 투자하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 트럼프 대통령이 최근 한국산 자동차, 목재, 의약품 등 주요 품목에 대한 상호관세를 다시 25%로 올리겠다고 위협한 가운데, 현대차의 투자 의지를 다시 한번 확인한 것이다.

현대차는 2030년까지 미국 판매 차량의 80%를 현지에서 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 현대차의 미국 내 생산 비중은 40% 안팎이다.


그는 "공장을 짓겠다고 결정하고 공장이 가동되기 시작하면 되돌릴 수 없다"고 말했다. 또 트럼프 대통령이 현대차의 투자 의지를 이해하고 있다고 덧붙였다.


아울러 지난해 9월 미국 정부의 이민 단속으로 대규모 구금 사태가 있었던 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리공장은 올해 상반기 가동될 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
