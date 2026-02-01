경북공동모금회, 이웃돕기 성금 62일동안 221억 모금…'나눔온도' 전국 1위

경북사회복지공동모금회(회장 전우헌)는 2일 경북도청에서 '희망2026나눔캠페인' 폐막식을 개최하고, 지난해 12월 1일부터 62일간 이어진 연말연시 대표 이웃사랑운동의 대장정을 마무리한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 목표액 176억 7000만원을 넘어 최종 모금액 221억원을 기록하며 나눔온도 125도를 달성했다. 특히 나눔온도는 17개 시도 지회 중 전국 1위를 달성했다.

경북공동모금회가 2일 경북도청 광장에 설치된 경북 사랑의 온도탑에서 희망2026나눔캠페인 폐막 기념행사를 준비중이다.

모금 참여 현황을 보면, 개인 기부자가 109억원으로 약 49.3%를 차지했으며, 법인 기부자는 112억원으로 약 50.7%를 기록했다. 소액 개인 기부부터, 기업 기부까지 도민 모든 구성원이 함께 마음을 모은 결과로, 경북이 대한민국을 대표하는 나눔 지역임을 다시 한번 확인시켰다.

폐막식에는 전우헌 경북사회복지공동모금회 회장, 김호섭 경북도 복지건강국장, 이진복 경북사회복지공동모금회 나눔봉사단 도단장, 황경희 경북사회복지공동모금회 부회장, 손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장과 안두엽 예천군 사랑의열매 나눔봉사단장과 단원 등이 참석해 캠페인 성과를 공유하고, 나눔에 동참한 도민들에게 감사의 뜻을 전했다.

전우헌 경북사랑의열매 회장은 "희망2026나눔캠페인은 어려운 환경 속에서도 2년 연속 200억원을 돌파하며, 역대 최대 모금액을 달성할 수 있었던 것은 경북 공동체의 신뢰와 연대가 만들어낸 값진 결과"라고 말했다.

경북사랑의열매는 이번 캠페인을 통해 마련된 성금을 도내 복지 사각지대 해소 및 지역 맞춤형 복지사업 등에 투명하고 공정하게 배분할 계획이다.





