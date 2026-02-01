창원특례시 성산구, 두바이 쫀득 쿠키 등 제조·판매점 점검 실시

간식 판매 무인식품판매점 대상



경남 창원특례시 성산구는 최근 두바이 쫀득 쿠키 유행 열풍으로 디저트류의 판매가 급증함에 따라, 디저트류 제조·판매 음식점과 무인식품판매점을 중심으로 식품 안전사고를 예방하고 위생관리를 위해 오는 2일부터 6일까지 점검을 실시한다.

이번 점검은 젊은 세대를 중심으로 빠르게 확산되고 있는 유행 디저트류를 조리·판매하는 즉석판매제조가공업 및 식품접객업소와, 아이스크림·간식류 등을 취급하는 무인식품판매점을 대상으로 실시한다.

주요 점검 내용은 △무신고 수입식품 보관·사용 여부 △소비기한 경과 제품의 사용·판매·진열 여부 △무표시 원료 사용·보관 여부 △사용 원료 및 완제품의 보관·유통기준 준수 여부 △종사자 건강진단 실시 여부 등이다.

김수윤 문화위생과장은 "소비가 급증하는 식품은 안전 사각지대가 생길 수 있다"며 "집중 점검을 통해 안전한 먹거리 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.





