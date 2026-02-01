LG U+, 장기고객 혜택 강화…선물 증정·문화 혜택 등

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 16,000 전일대비 130 등락률 -0.81% 거래량 2,331,380 전일가 16,130 2026.01.30 15:30 기준 관련기사 IPTV 3사, 400억 규모 전략펀드 조성…"영화 제작 본격 투자"LG U+, 악성 앱 제어서버 추적…보이스피싱 위험 고객 3만명 지켰다[클릭 e종목]하나 "LG유플러스, 목표가 2만원으로 상향…투자의견 매수” 전 종목 시세 보기 close 는 장기고객 대상 혜택을 강화한다고 1일 밝혔다.

LG유플러스는 매월 멤버십 프로그램인 '유플투쁠' 혜택일 중 매월 마지막 주 목요일을 장기고객데이로 지정해 식음료·문화 등의 혜택을 제공하고 있다. 올해는 장기고객데이 외 정기적으로 체험형 문화·여가 혜택을 제공해 LG유플러스에 대한 만족도와 신뢰도를 높이겠다는 전략이다.

이번 달은 설을 맞아 5만원 상당의 LG생활건강 센티드 모먼트 플로럴 선물 세트를 추첨을 통해 추가 선물한다. 5년 이상 이용한 장기 고객 중 VIP 이상 등급인 경우 유플투쁠 메뉴에서 9일까지 응모할 수 있다.

다음 달부터는 시즌에 맞는 문화 활동 초청을 포함한 선물을 매월 제공할 예정이다. LG유플러스는 고객경험 데이터를 기반으로 고객의 일상 속에서 체감할 수 있는 가치를 전달하기 위해 노력한다는 방침이다.

LG유플러스는 장기고객 외에도 모두가 누릴 수 있는 유플투쁠 혜택을 강화하고 있다. 지난달 배민클럽 2개월 무료 이용권을 새롭게 제공한 데 이어 이번 달부터는 겨울방학을 맞아 온라인 학습 플랫폼 엘리하이 혜택을 12일부터 선보인다. 우수 등급 이상 고객에게는 1개월 무료 체험 기회와 교재몰 3만원 상품권을 제공한다.

설 연휴 맞춤 혜택도 제공한다. ▲2일 비발디파크 리프트 50% 할인 ▲11일 스파랜드 40% 할인 ▲13일 주렁주렁 35% 할인 ▲9~13일 뮤지컬 공연 할인 ▲13일 스몹 30% 할인 등을 제공한다.

이밖에도 매월 인기 혜택인 ▲9일 파리바게뜨 6000원 할인(2만원 이상 구매 시) ▲10일 배스킨라빈스 패밀리 9000원 할인 ▲11일 스타벅스 별 리워드 8개 제공 ▲카카오페이지 5000원 캐시 증정 ▲오뚜기몰 30% 할인 ▲13일 CGV 유플투쁠(팝콘M+음료M) 증정 ▲19일 윌라 1개월 무료 이용권 ▲20일 밀리의 서재 1개월 무료이용권 등은 많은 고객에게 혜택을 제공할 예정이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "LG유플러스를 오랜 시간 이용해주신 고객에게 감사함을 전달하고자 장기고객에 대한 다양한 경험 혜택을 정기적으로 강화해 나갈 예정"이라며 "앞으로도 고객경험을 바탕으로 고객에게 꼭 필요한 차별적 가치와 혜택을 드리기 위해 고민하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



