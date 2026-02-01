본문 바로가기
금융

진옥동 신한금융 회장, 씨티그룹과 디지털 자산·투자금융 협력 논의

김혜민기자

입력2026.02.01 09:59

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

언론사 홈 구독
신한금융그룹은 진옥동 회장이 씨티그룹 경영진과 만나 글로벌 사업 확장과 디지털 자산 등 미래 금융 협력 방향을 논의했다고 1일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)은 지난달 29일 서울 중구 신한금융 본사에서 제이슨 리케이트 씨티그룹 글로벌 기업금융 총괄 등 경영진과 면담을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

지난달 29일 서울 중구 신한금융 본사에서 진행된 면담에서 씨티그룹측은 제이슨 리케이트 글로벌 기업금융 총괄 등이 참석했다.


양사는 글로벌 네트워크를 기반으로 해외 사업 확대에 따른 안정적인 자금 조달과 디지털 자산 분야에서의 시너지 창출 등 실질적인 협력 방안을 논의했다. 구체적으로 외화 유동성 관리 체계를 고도화하고 미국·유럽·아시아 등 주요 금융시장에서 인수금융 및 프로젝트파이낸싱 등 향후 공동 참여가 가능한 투자금융 분야를 중심으로 글로벌 파트너십을 한층 강화하기로 했다.

이와 함께 신한금융은 디지털·AX 등 금융환경의 급격한 변화에 대응하기 위해 씨티그룹과 예금토큰(은행 예금을 블록체인 기술로 토큰화한 것) 등 디지털 자산 기반 주요 사업 현황을 공유하고, 국경 간 통화 결제를 위한 인프라 구축 전략 등을 논의했다.


진 회장은 "씨티그룹과 20여년간 이어진 견고한 파트너십은 신한금융이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 핵심 자산"이라며 "이번 면담을 통해 양사의 협력이 한 단계 더 강화돼 글로벌 시장에서의 공동 성장 기회로 이어지길 기대한다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

