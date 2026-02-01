창원시설공단 이성우 노동조합 제10대 위원장 재선 성공

92.3% 압도적 지지로 연임



경남 창원시설공단 노동조합 제10대 위원장 선거에서 현 위원장인 이성우 후보가 조합원의 압도적인 지지를 받으며 재선에 성공했다.

이번 선거는 지난 1월 29일 실시돼 전체 유권자 495명 중 443명이 투표에 참여해 투표율 89.4%를 기록했고, 개표 결과 찬성률 92.3%의 높은 지지를 얻어 재선이 확정됐다.

이성우 위원장은 1980년 9월 6일생으로, 2005년 4월 창원시설공단에 입사했으며, 제8대 노동조합 정책기획부장을 거쳐 제9대 노동조합 위원장을 역임하는 등 조합 운영의 안정성과 조직 내 소통 강화를 이끌어 왔다.

이번 재선을 통해 이성우 위원장은 오는 3월 1일부터 2029년 2월 28일까지(임기 3년) 제10대 노동조합 위원장으로서 공식 임기를 수행하게 된다.

이성우 위원장은 당선 소감에서 "조합원 여러분의 신뢰와 지지에 무거운 책임감을 느낀다"며 "현장 중심의 노동조합, 소통하는 노동조합, 신뢰받는 노동조합을 바탕으로 사측과 균형을 이루고 노사가 상생하는 협력 구조를 구축해 조합원의 권익 보호와 조직의 지속가능한 발전을 함께 이끌어가겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 선거는 창원·마산·진해 3개 투표소에서 동시에 진행됐으며, 공정하고 투명한 절차 속에 원활하게 마무리됐다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>