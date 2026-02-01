이 대통령 "설탕 부담금, 어려운 문제일수록 토론해야"

李, 1일 SNS 메시지

"억지 주장 왜곡은 사양"

이재명 대통령은 1일 설탕 부담금 문제에 대해 "어려운 문제일수록 토론해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "설탕부담금이나 부동산 세제 개편, 양극화 완화를 위한 제도개혁처럼 이해관계가 복잡하게 얽힌 어려운 문제일수록 곡해와 오해가 많다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "정확한 논리와 사실관계, 실제 현실 사례에 기반한 허심탄회한 토론과 공론화가 필수"라면서 "공론의 장에서 반대의견을 당당하게 제대로 표현할 수 있도록 보장하는 것도 반드시 필요하다"고 지적했다.

이 대통령은 자신의 게시글과 함께 세계보건기구(WHO)가 설탕세를 공식 권고했다는 내용의 기사도 공유했다. 이 대통령은 설탕 부담금에 대해 "성인병을 유발하는 설탕남용을 줄이기 위해 몇몇 과용사례에 건강부담금을 부과하고, 걷혀진 부담금을 설탕과용에 의한 질병의 예방과 치료에 씀으로서 일반 국민들의 건강보험료 부담을 줄이자는 제도"라고 소개했다.

그러면서 "이 제도의 도입여부에 대해 좀 더 깊이 있고 냉철한 논쟁을 기대한다. 정치적 이득을 얻어 보겠다고 나라의 미래와 정의로운 건보료 분담을 외면한 채, 상대를 증세프레임에 가두려고 하는 무조건 반대나 억지스런 조작왜곡 주장은 사양한다"고 얘기했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



