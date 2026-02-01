정재헌 SKT 사장, 전국 현장경영…"하나의 드림팀으로 신뢰 회복"

이틀간 광주·대전·대구·부산 등 지역본부 방문

"기본·원칙에 충실…고객 신뢰 회복 앞장서달라"

SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO·사장)가 지난달 29일부터 30일까지 현장경영에 나서 지역 본부 구성원들과 소통했다고 1일 밝혔다.

정 CEO는 이틀 동안 광주, 대전, 대구, 부산 등 4개 지역본부를 방문해 임원·팀장 티 미팅, 구성원 간담회, 안전·환경(SHE) 점검 등 일정을 소화하며 현장의 목소리를 직접 듣고 구성원들의 노고에 감사를 전했다.

정 CEO가 대전의 SKT 대리점 PS&M 둔산본점 구성원들과 기념 촬영을 하고 있다.

정 CEO는 이번 현장경영을 통해 "SKT의 중심은 구성원 여러분이라는 자부심을 갖고 품질, 보안, 안전 등 기본과 원칙에 충실해 고객 신뢰를 회복하는 데 앞장서 달라"고 당부했다. 이어 "최전선에서 묵묵히 역할을 다하는 현장 구성원의 헌신이 SKT가 다시 도약하는 힘"이라며 "2026년 모두가 하나의 드림팀이 돼 더 큰 성취와 행복을 함께 만들어 가자"고 강조했다.

정 CEO는 대전 지역 방문 일정 중 직영 대리점인 PS&M 둔산본점을 직접 방문해 대리점 직원들과 인사하고 실제 고객 응대 현장을 살폈다. 정 CEO는 이 자리에서 "현장의 구성원 여러분이 바로 고객과 SKT를 이어주는 가장 중요한 연결 고리임을 잊지 말고 현장의 작은 노력이 곧 회사 전체의 경쟁력이 된다는 마음가짐으로 업무에 임해주기를 바란다"고 말했다.

이번 현장경영에서는 각 지역본부별 구성원과 대화 시간도 마련돼 CEO와 구성원들이 현안과 개선 과제에 대해 의견을 나눴다. 또 통신 설비와 데이터센터, 전송장비실 등 주요 시설에 대한 점검이 함께 진행됐다.

정 CEO는 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소들을 최소화하고 기본과 원칙에 충실해야 한다고 강조했다.

SKT 관계자는 "이번 지역본부 현장경영은 현장 일선을 지키는 구성원들과 소통을 강화해 하나 된 드림팀으로 고객 신뢰 회복과 지속 성장을 이어가고자 하는 정 CEO의 강한 의지를 보여준 자리"라고 설명했다.

정 CEO가 대전 둔산사옥 구성원들과 인사하고 있다.





