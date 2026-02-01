본문 바로가기
오세훈 "세운지구-태릉CC 개발 이중잣대, 대통령이 기준 정리해야"

박재현기자

입력2026.02.01 09:44

"정부 행태, 모순이고 이중잣대" 비판

오세훈 서울시장이 문화재 보호를 이유로 종로 세운지구 개발은 반대하면서도 노원구 태릉골프장(태릉CC)에 주택 공급을 추진하는 정부의 행태가 모순적이라고 비판했다.


1일 오 시장은 페이스북에 '국가유산청과 국토부는 각각 다른 나라 정부입니까'라는 제목의 글을 게재하고 "국가유산청이 세운지구 개발에 적용하는 잣대를 똑같이 태릉CC에 적용하면 서로 다른 결론이 있을 수 없다"고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 22일 서울 용산구 전자상가를 방문, 현장을 둘려보고 있다. 2026.01.22 윤동주 기자

오세훈 서울시장이 22일 서울 용산구 전자상가를 방문, 현장을 둘려보고 있다. 2026.01.22 윤동주 기자

국가유산청은 유네스코 세계문화유산인 종묘에서 바라본 경관을 훼손한다는 이유로 종묘 인근에 있는 세운지구 고층 건물 계획에 반대한 바 있다. 그러나 정부가 '1·29 수도권 주택공급 대책'에 세계문화유산 태릉·강릉 인근인 태릉CC를 포함시키면서 이중잣대를 들이대고 있다는 지적이다.

오 시장은 "태릉CC는 13%가 역사문화환경보존지역에 직접 포함돼 있고 세운지구는 그 범위 밖에 있다"며 "세운지구가 안 된다면 태릉CC는 더더욱 안 되는 것이고 반대로 태릉CC가 될 수 있다면 세운지구 또한 될 수 있는 것"이라고 강조했다. 이어 "그런데도 국가유산청은 보존지역과 뚝 떨어져 있는 세운지구 개발은 반대하면서 명백히 세계유산 영향 범위에 들어있는 태릉CC에 대해서는 이렇다 할 반대를 하고 있지 않다"고 짚었다.


그러면서 "대통령과 이 정부가 보이는 행태야말로 모순이고 이중 잣대"라며 "두 부처가 각각 다른 나라 정부가 아니고서야 국가유산청의 결론과 국토부의 결론이 다를 수 있나"라고 비판했다.


오 시장은 "문화유산에 친명(친이재명)이 있고 반명(반이재명)이 있을 수는 없는 것 아니겠나"라며 "이번 기회에 이 정부의 기준이 무엇인지 대통령께서 명확히 정리해주시기 바란다"고 촉구했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
