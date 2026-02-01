집 앞 서점에서 책 빌린다…광주 '희망도서 바로대출' 3일부터

시립도서관·지역서점 협업 18곳 참여

대출·반납 서점에서…회원 누구나 이용

도서관에 가지 않고도 집 근처 동네서점에서 책을 빌리고 반납할 수 있는 서비스가 올해도 이어진다. 광주시립도서관은 3일부터 지역서점과 협업해 '희망도서 바로대출 서비스'를 시행한다.

희망도서 바로대출 서비스는 시민이 읽고 싶은 책을 도서관을 방문하지 않고도 인근 서점에서 대출·반납할 수 있도록 한 제도다. 반납된 도서는 이후 시립도서관 장서로 편입된다.

이 서비스는 기존 희망도서 신청 방식보다 도서 수령 기간이 짧아 이용자 호응이 높다. 지난해에는 5,487명이 8,213권의 도서를 대출했다.

시립도서관은 '광주광역시 지역서점 활성화 지원 조례'에 따라 지역서점 인증을 받은 서점과 협약을 맺고 서비스를 운영하고 있다. 올해 협업 서점은 모두 18곳으로, 동구 4곳, 서구 4곳, 남구 3곳, 북구 6곳, 광산구 1곳이다.

서비스 이용은 시립도서관 대출 회원이면 누구나 가능하다. 시립도서관 누리집이나 모바일 앱(리브로피아)에서 희망 도서를 신청한 뒤, 대출 안내 문자를 받으면 7일 이내에 회원증이나 신분증을 지참해 지정한 서점을 방문하면 된다.

다만 무등·사직·산수·하남 등 시립도서관에 8권 이상 소장된 도서와 수험서, 만화, 간행물 등 공공도서관 장서로 부적합한 도서는 신청이 제한된다. 대출은 1인당 월 최대 2권까지 가능하며, 대출 기간은 최대 14일로 1회에 한해 7일 연장할 수 있다.

송경희 시립도서관장은 "희망도서 바로대출 서비스는 시민의 독서 편의를 높이는 동시에 지역서점과의 상생을 도모하는 사업"이라며 "일상 속 독서문화 확산을 위해 체감할 수 있는 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자



