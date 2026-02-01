LG디스플레이, 협력사와 '2026 동반성장 새해모임' 개최

부품·설비 협력사 대표 초청



LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 11,670 전일대비 140 등락률 -1.19% 거래량 3,441,844 전일가 11,810 2026.01.30 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG디스플레이, OLED 패널 중심 전환 기대"LG디스플레이·CNS '웃음', 전자·엔솔 '우울'… LG그룹 실적 희비LG디스플레이, 지난해 영업익 5170억…4년 만에 흑자 전환 전 종목 시세 보기 close 가 경기 파주시 사업장에서 주요 협력사와 '2026 동반성장 새해모임'을 개최했다고 1일 밝혔다.

LG디스플레이가 경기 파주 사업장에서 주요 경영진과 70여 개 협력사 대표가 참석한 가운데 '2026 동반성장 새해모임'을 개최했다. 왼쪽부터 박진남 LG디스플레이 구매그룹장, 위지명 아바코 회장, 박영근 탑런토탈솔루션 대표이사, 정철동 LG디스플레이 대표이사, 황철주 주성엔지니어링 대표이사, 이재형 대주기계 대표이사, 문인식 현우산업 대표이사. LG디스플레이 AD 원본보기 아이콘

'동반성장 새해모임'은 LG디스플레이와 협력사가 공정거래 및 동반성장을 위해 상호 간의 협력을 다지는 행사로, 매년 정기적으로 개최되고 있다. 이날 행사에는 정철동 LG디스플레이 사장을 비롯한 주요 경영진과 70여 개의 핵심 부품·설비 협력사 대표가 참석했다.

LG디스플레이는 이번 행사에서 '혁신의 속도를 높여 지속 가능한 미래를 함께 만들어 갑시다'라는 슬로건 아래, 협력사를 대상으로 ▲기술 혁신 기반 원가 경쟁력 강화 ▲공급 안정성 확보 ▲미래 기술 개발 및 관련 공급망 관리 등 동반성장을 위한 중점 과제를 공유했다. 또 올해 사업 부문별 전략 방향성을 직접 설명하고 디스플레이 시장 환경과 업계 트렌드 등을 전망하며 사업 경쟁력 확보 방안에 대한 논의를 진행했다. 이를 통해 미래 준비를 위한 공감대를 형성하고, 긴밀한 소통과 협력에 기반한 동반성장의 의지를 다졌다는 설명이다.

아울러 지난해 동반성장을 위한 노력에 적극 동참하며 탁월한 성과를 낸 주요 부품 및 장비 협력사에 '베스트 파트너 어워드(Best Partner Award)'를 수여했다.

정 사장은 "지난 한 해 글로벌 경제의 불확실성이 큰 환경 속에서도 협력사와의 진솔한 소통과 긴밀한 협업 덕분에 좋은 결실을 맺을 수 있었다"며 "기술 경쟁이 치열한 디스플레이 시장에서 상호 신뢰를 바탕으로 끊임없는 혁신을 실행한다면 함께 성장해 나갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

한편, LG디스플레이는 '협력사의 경쟁력이 곧 LG디스플레이의 경쟁력'이라는 상생 철학을 바탕으로 금융 지원, 기술 협력, 의료 복지 등 다양한 동반성장 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 협력사의 경쟁력을 강화하는 한편, 1?2?3차 협력사 간 수직적 관계를 해소하고 수평적 상생 생태계 조성을 위해 적극적인 지원을 펼치고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>