본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, '위안부 피해자 모욕' 단체 대표 3일 소환조사

박재현기자

입력2026.02.01 09:30

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사자명예훼손 등 혐의

경찰이 평화의 소녀상 철거를 요구하며 위안부 피해자를 모욕한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표를 소환한다.


1일 연합뉴스에 따르면 서울 서초경찰서는 오는 3일 오전 10시께 김 대표를 피의자 신분으로 불러 조사한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 경찰은 지난달 19일 사자명예훼손과 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등 혐의로 김 대표의 주거지 등을 압수수색한 바 있다.

김 대표는 지난해 말 소녀상이 설치된 서초고, 무학여고 인근 등에서 관할 경찰서 신고 없이 집회를 열고 '교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나' 등 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 든 혐의를 받는다.


경찰은 압수수색을 통해 확보한 스마트폰, PC 등을 바탕으로 김 대표의 혐의 성립 여부 등을 구체화할 계획이다.


서초경찰서는 소녀상 모욕 미신고 불법 시위에 대한 집중 수사관서로 지정됐다. 서울 종로경찰서, 성동경찰서 등에서 유사한 사건을 전달받아 수사하고 있다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도 "고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인간은 끼어들지 마"…'AI만의 SNS' 몰트북 등장했다

까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱

‘초저가 화장품’ 대기업 참전하자…3040도 '믿고 쓰는 다이소'

Z세대 82% "공무원 시험 도전 안 해"…이유 물어보니

"英왕실 저택서 성관계" 주장…엡스타인 파일에 앤드루 전 왕자 또 등장

스페이스X 상장 향해 날아오르니, 치솟은 국내 종목은

이치란도 돈 주면 웨이팅 없이 입장…대세는 '패스트 패스'

새로운 이슈 보기