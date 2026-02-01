인제군, 군 장병 정착 돕는 ‘웰컴박스’ 추가 배부…"지역 상생 앞장"

인제로 전입하면 전입지원금 30만원 혜택

군 장병 취향 저격 ‘인제 웰컴박스’ 전격 공개

강원도 인제군이 군 장병을 위한 환영 물품인 '인제 웰컴박스'를 추가 제작해 배부에 나선다.

군은 지난해 관내 부대를 대상으로 웰컴박스 210여 개를 제작·배부한 데 이어 군 장병들의 높은 만족도와 호응을 바탕으로 올해 추가 제작을 결정했다.

이번에 제작된 웰컴박스는 12사단 상승향로봉여단 소속 군 장병 등을 대상으로 100여 개가 전달될 예정이다.

'인제 웰컴박스'는 군 장병들이 지역 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 생활에 필요한 정보와 혜택을 안내하고 전입신고를 유도하기 위해 마련됐다.

웰컴박스에는 전입 혜택과 고향사랑기부제, 관광·맛집 정보 등 각종 홍보물과 함께 인제군 지역화폐인 '인제채워드림카드'가 포함돼,

생활 편의를 높이는 동시에 지역경제 활성화에도 기여할 수 있도록 구성됐다.

김장웅 지역발전과장은 "웰컴박스가 군 장병들에게 인제에 대한 좋은 첫인상을 심어주는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 군 장병들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 인구정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

조성빈 상승향로봉여단 대위는"새로 발령받은 군 간부들에게 꼭 필요한 물품들로 구성돼 실질적인 도움이 될 것"이라며 "인제군에 대한 긍정적인 인식이 확산될 수 있도록 적극 협조하겠다"고 말했다.

한편, 인제군은 1년 이상 타 시군구에 주민등록을 두었다가 인제군으로 전입신고를 마친 주민에게 △전입지원금(인제채워드림카드 30만원) △쓰레기 종량제 봉투 20매 △CGV 영화관람권 세대당 2매 △하늘내린오대쌀 세대당 10kg △상수도요금 세대당 3개월 감면 등 다양한 전입 혜택을 제공하고 있다.

이와 함께 군 장병에게는 1인당 전입장려금 5만원을 추가로 지원한다.





