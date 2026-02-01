속초시, 상반기 평생학습 수강생 1167명 모집…"월 1만원의 행복"

2일~6일 신청…8개 분야 67개 과목 총 1167명 선발

강원도 속초시는 2월 2일부터 2월 6일까지 평생교육문화센터 상반기 평생학습강좌 수강생을 모집한다. 이번 모집은 8개 분야 67개 과목으로 운영되며, 총 1167명을 선발한다.

운영 과목은 한식조리기능사 등 자격증 강좌, 커피 핸드드립 등 창업 기술 강좌, 컴퓨터 왕초보 등 정보화 강좌를 포함한다. 올해는 수강생 수요를 반영해 여행스케치, 영어 첫걸음, 카페 디저트 따라하기 등 8개 과목도 새로 편성했다.

신청은 속초시에 주민등록이 되어 있는 시민이면 누구나 가능하다. 속초시 소재 사업체 근로자도 신청할 수 있다. 수강 신청은 온라인 누리집을 통해 진행한다. 온라인 접수가 어려운 경우에는 본인이 신분증을 지참해 신청 기간 내 평생교육문화센터를 방문해 접수하면 된다.

교육은 3월 9일부터 6월 26일까지 16주 과정으로 운영된다. 일부 강좌를 제외하고 수강료는 월 1만원이며, 1인당 2과목까지 신청할 수 있다.

한편, 속초시 평생교육문화센터는 2025년 상·하반기 128개 강좌를 운영했으며, 총 1982명이 참여했다. 속초시는 다양한 연령층을 대상으로 평생학습 프로그램을 운영해 시민이 함께 배우고 성장할 수 있는 학습 환경을 이어갈 계획이다.





