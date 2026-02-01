양구군, 대학생 등록금 전액 지원…4월 1일부터 신청 접수

4월 1일부터 24일까지 온라인서 신청 가능

국가장학금·장학금 등 제외 등록금 전액 지원

3년간 학생 1490여명 총 33억5000여만원 지원

강원도 양구군은 군민들의 교육비 부담을 덜고 균등한 고등교육 기회를 제공하기 위해 추진 중인 대학생 등록금 지원사업의 신청을 오는 4월 1일부터 24일까지 접수한다.

양구군청 전경. 양구군 제공

이번 사업은 국가장학금 및 각종 장학금 등을 제외한 등록금 실 납부액 전액을 지원하는 제도로, 2023년부터 시행해 현재까지 3년간 1490여 명의 대학생에게 총 33억5000여만 원의 등록금을 지원하며 높은 호응을 얻고 있다.

양구군 대학생 등록금 전액 지원사업은 지역 학생의 외부 유출을 완화하고, 미래 인재를 체계적으로 육성하기 위해 2023년부터 추진해 온 교육복지 정책이다. 등록금은 국가장학금과 기타 장학금을 제외한 본인 부담금 전액을 지원한다.

2025년에는 총 504명에게 11억4000여만 원의 등록금을 지원했으며, 올해도 학생과 학부모의 경제적 부담을 줄이고 학업에 전념할 수 있는 환경을 조성하기 위해 사업을 지속 추진할 계획이다.

등록금 지원 대상은 30세 미만의 대학생으로, 직전 학기(계절학기 포함) 12학점 이상을 이수하고 국가장학금을 신청한 학생이다. 국가장학금은 매년 1·2차 신청 기간이 운영되며, 1차 신청을 하지 못한 학생은 2월경 진행되는 2차 신청 기간을 활용해 신청해야 지원 요건을 충족할 수 있다.

또한 관내 학교 졸업 여부에 따라 보호자 거주 요건이 적용되며, 자세한 사항은 양구군청 홈페이지 또는 양구교육캠퍼스 공고를 통해 확인할 수 있다.

지원 금액은 국내 대학 재학생은 등록금 실 납부액 전액을 지원하며, 세계대학평가기관에서 선정한 200위권 이내 국외 대학 재학생은 학기당 200만원 이내로 지원한다. 지원 횟수는 정규 학기 수를 기준으로 최대 8회까지 가능하다.

지원 신청은 오는 4월 1일부터 4월 24일까지 양구교육캠퍼스를 통해 온라인으로 신청하거나 양구군 평생교육과(양구군평생학습관 1층)로 방문 또는 우편으로 신청할 수 있다. 양구군은 지원 요건 충족 여부를 확인한 후 5월 말 개인별 계좌로 지원금을 지급할 예정이다.

박인숙 평생교육과장은 "대학생 등록금 전액 지원은 가계의 교육비 부담을 덜고 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 핵심 교육복지 정책"이라며, "국가 장학금 신청 등 지원 요건을 확인해 많은 학생들이 혜택을 받을 수 있기를 바란다"고 말했다.





양구=이종구 기자



