"철원 DMZ 철새도래지로 떠나요"…강원도, 2월 지질·생태명소로 지정

강원도, 2월의 지질·생태명소로

'철원 DMZ두루미평화타운' 선정

7종의 두루미 '겨울 월동' 장관

DMZ 탐조 체험의 국제적 명소

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 2월의 '지질·생태명소'로 철원군의 를 선정했다고 1일 밝혔다.

2월 지질·생태명소 철원군 'DMZ두루미평화타운·철새도래지'. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

철원 는 천연기념물 제202호 두루미와 제203호 재두루미의 주요 월동지로, 동북아시아 두루미 이동 경로의 핵심 거점 역할을 하는 생태적으로 중요한 지역이다.

특히 철원평야와 한탄강 일대에서는 국내에서 보기 드문 7종의 두루미류를 한 지역에서 관찰할 수 있어, 국제적으로도 보전 가치가 높은 철새 도래지로 평가받고 있다.

이러한 생태적 가치를 인정받아 해당 지역은 천연기념물(1973년)을 비롯해 생태관광지역(2018년)과 강원생태평화 유네스코 생물권보전지역(2019년)으로 지정돼 두루미 보전과 생태관광이 조화를 이루는 지역으로 관리되고 있다.

한편, 'DMZ두루미평화타운'은 천연기념물 보호와 생태관광을 연계한거점 시설로, 자연환경해설사의 안내를 통해 두루미 생태와 DMZ 일대의 자연·역사적 가치를 체계적으로 체험할 수 있는 탐조 프로그램을 운영하고 있다.

두루미 탐조 프로그램은 2월 28일까지 운영되며, 평화타운에서 아이스크림고지·월정리역 등으로 이어지는 1코스와 한탄강 두루미 탐조대 2코스로 구성돼 방문객들이 두루미 서식 환경과 철원 DMZ 일대 경관을 함께 감상할 수 있도록 마련되어 있다.

2025-2026 철원 한탄강 물윗길 트레킹. 강원도 제공 원본보기 아이콘

2026년 용화천 겨울 놀이터. 강원도 제공 원본보기 아이콘

또한 인근에는 한탄강 세계지질공원의 현무암 주상절리와 협곡을가까이에서 체험할 수 있는 '한탄강 물윗길 트레킹', 은하수교·횃불전망대, 직탕폭포 등 다양한 지질·생태 명소가 위치해 연계 관광이 가능하다.

강원특별자치도 관계자는 "철원 DMZ두루미평화타운·철새도래지 일대는 평화와 생명이 공존하는 공간으로, 겨울철에만 만날 수 있는 두루미의 장관을 통해 자연의 소중함을 되새길 수 있는 대표적인 생태명소"라며 "2월에는 철원에서 지질·생태·평화가 어우러진 특별한 겨울 여행을 경험하시길 바란다"고 말했다.





