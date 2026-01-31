본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

“명품은 오늘이 제일 싸다"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도

구나리기자

입력2026.01.31 20:37

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연초부터 까르띠에·에르메스 등 줄인상
다미아니·티파니앤코도 가격 인상 예고

연초부터 명품 주얼리·시계·가방 브랜드들이 줄줄이 가격 인상을 단행한 데 이어 앞으로 인상을 예고한 브랜드들이 나왔다.


티파니앤코. 로이터연합뉴스

티파니앤코. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

하이주얼리 브랜드 '다미아니'·'티파니앤코' 가격 인상 예고

29일 이탈리아 하이주얼리 브랜드 '다미아니'(DAMIANI)가 다음 달 9일 국내에서 판매하는 전 제품의 가격을 인상한다고 밝혔다. 제품에 따라 인상 폭이 다르게 적용될 예정이나, 평균 약 8~10% 오를 것으로 예상된다. 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 그룹의 주얼리 브랜드 티파니앤코(TIFFANY&Co.)는 다음 달 26일 국내에서 제품 가격을 5~10% 인상할 예정이다.

까르띠에

까르띠에

원본보기 아이콘

팬데믹 이후 '줄인상' 연례행사로…까르띠에·롤렉스·에르메스·샤넬도 새해부터 가격 인상

지난 27일 프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드 '까르티에'(Cartier)도 가격 인상을 단행했다. 이번 인상으로 러브링 클래식 모델(옐로 골드·핑크 골드)은 기존 309만원에서 7.8% 올라 333만원이 됐다. 러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로 골드·핑크 골드)은 기존 970만원에서 1050만원으로, 트리니티링 클래식 모델은 기존 342만원에서 370만원으로 각각 8.2%씩 상향 조정됐다. 지난해 까르띠에는 모두 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상했고, 올해도 연초부터 가격을 올린 것이다.


스위스 명품 시계 브랜드 롤렉스는 지난 1일 가격을 인상했다. 주요 제품인 서브마리너 오이스터 41㎜의 가격은 새해 첫날 1554만원(5.7%)으로, 데이트저스트 오이스터스틸 36㎜는 1563만원(6.4%)으로 뛰었다.


지난 5일 에르메스는 국내 매장에서 명품 가방과 액세서리 일부 품목의 판매 가격을 올렸다. 앞서 신발 가격을 올린 데 이어 가방과 스카프까지 인상 대상을 늘린 것이다. 가방 제품 가운데 '피코탄'의 가격은 기존 517만원에서 545만원으로 약 5.4% 올랐다.

샤넬은 지난 13일 가방 제품을 중심으로 가격 인상을 진행했다. 이에 따라 클래식 맥시 핸드백은 1892만원에서 2033만원으로 7.5% 오르면서 2000만원을 돌파했다. 이어 코코 크러쉬 등 주얼리 일부 제품군의 가격도 5% 안팎으로 상향 조정했다. 또 프랑스 명품 주얼리 브랜드 반클리프앤아펠(Van Cleef & Arpels)도 지난 8일 하이주얼리 제품 가격을 6%가량 인상했으며, 디올도 지난 20일부터 주얼리 제품 가격을 약 6% 인상했다.


코로나 팬데믹 이후 명품 브랜드들의 '가격 인상'이 연례 행사화하면서, 명품 구매가 단순한 소비를 넘어 '명품은 오늘이 제일 저렴하다'라는 기조의 신중한 투자로까지 이어지는 모양새를 보인다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강남, 끝났다?"…돈·사람 다 빨아들이는 '새 중심지' 등장 "강남, 끝났다?"…돈·사람 다 빨아들이는 '새 중... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

‘초저가 화장품’ 대기업 참전하자…3040도 '믿고 쓰는 다이소'

Z세대 82% "공무원 시험 도전 안 해"…이유 물어보니

일요일 맑다 오후부터 흐림…아침 최저 -14도

어린이집 화장실서 발견된 불법 카메라…범인 잡고 보니

“명품은 오늘이 제일 싸다"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도

"내가 업어줄게" 학생 도운 안전요원…90초 영상의 '기적'

다음 주 전국서 1200가구 분양 돌입…"설까지 숨 고르기"

새로운 이슈 보기