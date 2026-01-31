전남·광주 행정통합, 의회 동의안 ‘동시 처리’ 가닥

광주시의회 2월 5일 본회의 처리 방침

전남도의회 일정 맞춰 최종 조율

특별법 국회 심의 앞두고 속도·숙의 공방

전남·광주 행정통합의 분수령이 될 의회 동의안 처리가 초읽기에 들어갔다. 광주시의회와 전남도의회는 '전남광주특별시' 출범을 위한 동의안을 동시에 처리하는 방안을 놓고 일정 조율에 나섰다.

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(가운데), 전용기 원내소통수석부대표(왼쪽), 백승아 원내대변인이 30일 국회 의안과에 충남대전통합특별법안과 전남광주통합특별법안을 제출하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

31일 광주시의회에 따르면, 시의회는 이날 오전 전체 의원 간담회를 열고 전남·광주 행정통합과 관련한 '의회 의견 청취' 처리 일정을 논의했다. 시의회는 다음 달 4일 행정자치위원회 심의를 거친 뒤, 5일 본회의를 열어 행정통합 의회 동의안을 의결할 계획이다.

이번 논의는 더불어민주당이 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'을 당론으로 발의하면서 속도를 내는 상황과 맞물려 있다. 민주당 각 시·도당은 국회 상임위원회 논의에 앞서 지방의회 동의가 필요하다며, 소속 의원들에게 2월 4일까지 의회 동의 절차를 마무리할 것을 요청한 것으로 전해졌다.

다만 광주시의회는 "심도 있는 심사를 위해 일정한 시간이 필요하다"는 의견을 제시했고, 이에 따라 처리 시한은 하루 늦춰졌다. 시의회는 또 전남도의회와의 동시 처리를 원칙으로 삼고, 도의회 일정에 맞춰 최종 처리 시기를 조율할 방침이다. 전남도의회는 아직 구체적인 처리 일정을 확정하지 않은 상태다.

광주시의회는 행정통합 의회 동의안 심사를 앞두고 집행부에 그동안의 시민 의견 수렴 결과를 제출할 것을 요구했다. 제출 요구 자료에는 ▲5개 구청별 공청회에서 제기된 의견과 이에 대한 답변 ▲직능별 공청회 의견 및 답변 세부 내용 ▲광주·전남 대통합 시민소통 플랫폼 등 온·오프라인을 통해 수렴된 시민 의견과 처리 결과 등이 포함됐다.

한편 전남광주특별시 설치를 위한 특별법은 충남대전특별시 특별법과 함께 더불어민주당 당론 법안으로 발의돼 있다. 국회 행정안전위원회는 다음 주 해당 법안을 상정해 심의에 착수하고, 별도의 공청회도 진행할 계획인 것으로 알려졌다.

두 특별법이 2월 임시국회 회기 중 처리될 경우, 해당 지역은 오는 6·3 지방선거에서 통합 특별시장을 선출하게 된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>