여성기업 평균 매출 전년 比 15% 증가…"경영 지표 개선"

평균 매출 22억7000만원

평균 당기순이익 8000만원

투자·수출 금액 증가

지난해 여성기업의 평균 매출이 전년 대비 15% 증가한 것으로 조사됐다. 종업원 평균 매출·투자·수출 등 전반적인 경영 지표도 개선되는 흐름을 보였다.

2025 여성기업 실태조사 인포그래픽. 중기부

2일 중소벤처기업부는 '2025 여성기업 실태조사 결과'를 발표했다고 밝혔다. 이번 조사는 지난해 7월~10월 중 한국표준산업분류(KSIC) 기준 여성이 대표자인 27만6000개 기업을 대상으로 진행됐다.

조사 결과에 따르면 여성기업의 기업체 당 평균 매출은 22억7000만원으로 전년(19억8000만원) 대비 15% 늘었다. 같은 기간 평균 당기순이익도 8000만원으로 9.3% 증가했다.

여성기업의 종업원 1인당 평균 매출은 2억7500만원으로 전년(2억800만원) 대비 소폭 증가한 것으로 조사됐다. 반면 부채비율은 91.9%로 전년(123.1%) 대비 31.2%포인트 하락했다. 매출 대비 순이익률은 3.3%로 전년 대비 0.2%포인트 감소했다.

투자와 수출 금액도 전반적으로 상승했다. 연구개발(R&D) 투자 평균 금액은 3억4000만원으로 전년(2억5000만원) 대비 34.9% 늘었고, 수출 평균 금액은 29억원으로 전년(25억9000만원) 대비 11.9% 증가했다. 국내 설비투자와 해외 투자 금액의 총액도 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.

여성기업의 평균 종사자 수는 8.3명이었다. 고용 형태별로는 정규직 7.1명(86.5%), 비정규직 1.1명(13.5%)으로 정규직 비율이 높았다. 여성과 남성 종사자는 모두 평균 4.1명으로 동일했다.

2025 여성기업 실태조사 인포그래픽. 중기부

여성 기업인들의 강점으로는 '섬세함'(56.0%), 약점으로는 '도전정신'(36.5%)이 꼽혔다. 남성 기업인 대비 불리하다고 느끼는 분야로는 '일·가정 양립 부담'(15.2%)이 가장 높았다.

여성기업은 성장을 위해 정부의 '세제지원'(37.2%) 정책이 가장 필요하다고 봤다. 다음으로 '자금지원'(29.1%), '인력지원'(14.5%), '판로지원'(14.3%) 순이었다. 정책 이용 효과 체감비율은 '자금지원'(91.7%)이 가장 높게 조사됐다.

중기부는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업 지원 정책의 기획·점검·보완에 활용할 계획이다. 아울러 지난해 10월 발표한 '제2차 여성기업 활동 촉진 기본계획'의 세부 추진과제를 반영해 향후 여성기업 실태조사 문항을 재설계하고, 조사 결과가 정책 성과 관리와 제도 개선에 효과적으로 활용될 수 있도록 할 계획이다.

또 올해에는 인공지능(AI)·바이오 등 첨단기술을 활용해 여성의 건강과 삶의 질을 제고하는 펨테크(FemTech) 유망기업을 발굴하는 신규사업도 추진한다.

전국 18개 광역시·도에 있는 여성 전용 창업보육센터를 중심으로 '창업-보육-성장' 등 전 주기에 걸친 여성기업 지원체계를 구축하고, 여성 경영자를 위한 마케팅·재무·금융투자·글로벌 전략 경영 분야 등의 전문 교육도 확대할 계획이다.

김대희 중소기업전략기획관은 "이번 실태조사를 통해 여성기업의 경영 현황과 성장 활동, 정책 수요를 보다 구체적으로 파악할 수 있었다"며 "실태조사 결과를 바탕으로 여성기업의 성장 단계와 특성에 맞는 정책을 적극적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





