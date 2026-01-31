Z세대 82% "공무원 시험 도전 안 해"…이유 물어보니

진학사 캐치, 1778명 설문 "낮은 연봉"

처우 개선에는 긍정적인 반응 보여

Z세대 (1997년~2012년 출생자) 구직자 10명 중 8명은 공무원 시험에 도전할 의향이 없는 것으로 조사됐다. 이들은 월급 인상 등 공무원 처우 개선은 긍정적으로 바라봤으나, 직접 공무원 시험에 도전하지 않는 이유로 '낮은 연봉'을 가장 많이 꼽았다.

"낮은 연봉·성향에 안 맞아서" 준비는 안 해

9급 공무원 시험장에서 수험생들이 고사장 위치를 찾고 있다. AD 원본보기 아이콘

31일 채용 플랫폼 진학사 캐치에 따르면 Z세대 구직자 1778명 가운데 응답자의 82%는 '공무원 시험 준비 의향이 없다'고 답했다. 반대로 '준비할 의향이 있다'는 응답은 18%에 그쳤다. 공무원 시험을 준비할 의향이 없는 응답자들은 그 이유로 '낮은 연봉(40%)'을 가장 많이 지목했다. 그다음으로는 ▲성향에 안 맞아서(23%) ▲준비 기간 부담(22%) ▲보수적인 문화(6%) ▲성장 및 커리어 정체(4%) ▲근무 환경 열악(4%) 등의 답이 뒤따랐다.

준비할 의향이 있다고 말한 응답자들의 경우 '안정성(정년 보장)'(28%)을 그 이유로 가장 많이 들었다. 이어▲사기업 취업난(23%) ▲공무원 보수(20%) ▲성향과 잘 맞아서(16%) ▲근무 환경 개선(9%) ▲주변 추천(3%)의 순이었다.

공무원 도전 의향이 생기는 연봉 기준을 물어본 결과, '4000~4500만 원(23%)'이라는 답이 가장 많았다. 이어 ▲3500~4000만 원(22%) ▲5500만 원 이상(20%) ▲4500~5000만 원(14%) ▲3500만 원 이하(12%) ▲5000~5500만 원(9%)의 순으로 나타났다.

62% "공무원 처우 개선 긍정적"

공무원 처우 개선에 관한 인식은 대체로 긍정적인 것으로 나타났다. 보수 인상과 주 4.5일제 도입 등 '공무원 처우 개선'과 관련해 묻자 응답자의 62%가 '긍정적'이라고 답했다. '별 생각 없다'는 32%, '부정적'이라는 응답은 6%였다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 "공무원 처우 개선에 대한 긍정적 반응은 분명하지만, 제도가 좋아지는 것과 그 길을 선택하는 것은 다른 의미"라며 "Z세대는 안정성만으로 움직이기보다 연봉이나 커리어 확장, 준비 기간 등 종합적으로 고려하는 경향이 강하다"고 설명했다．





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>