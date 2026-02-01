본문 바로가기
지역 첨단제조 스타트업 스케일업 지원…비수도권 주관기관 공모

한진주기자

입력2026.02.01 12:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14개 지역혁신기관 대상으로 공모, 2곳 선정
20개 내외 스타트업 선발해 1억 한도 지원
지역 특성 반영해 스케일업 프로그램 자율 운영

중소벤처기업부가 첨단 제조 스타트업에 지역혁신기관 등 인프라를 활용한 시제품 제작이나 투자 연계 등을 지원하는 '지역 첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업'을 시행한다.


첨단제조스타트업 지원사업 지원체계. 중기부

중소벤처기업부는 지역 첨단제조 스타트업의 스케일업 지원을 위해 '첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업'을 시작하고 2일부터 25일까지 주관기관을 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 첨단제조 분야 스타트업의 성장을 효과적으로 지원하기 위해 지역혁신기관이 보유한 시험·분석 장비, 전문 인력, 실증 환경 등 제조·기술 인프라를 적극 활용하는 방식으로 설계됐다.


각 지역에 구축된 인프라를 스타트업의 성장 단계에 맞춰 연계하고, 스타트업이 개별적으로 구축하기 어려운 인프라 구축 부담을 완화하고 제품 성능 검증과 기술 고도화에 집중할 수 있는 여건을 마련하는 데 중점을 뒀다.


첨단제조 스타트업의 스케일업을 지원하고 수도권과 지방 간 성장 격차를 해소하기 위해, 수도권을 제외한 14개 광역자치단체의 지역혁신기관을 대상으로 공모를 실시해 2개 주관기관을 선정할 계획이다.

선정된 주관기관은 지역별로 20개 내외의 첨단제조 스타트업을 선발해 기업당 최대 1억 원 한도 내에서 기술 수준과 성장 단계에 따라 필요한 지원을 탄력적으로 제공할 예정이다.


스케일업 사업은 지역별 산업 구조, 스타트업 분포 등 지역별 특성을 반영해 스케일업 프로그램을 자율적으로 설계·운영하는 방식으로 추진된다.


테크노파크(TP), 대학, 연구기관 등으로 구성된 첨단제조 스타트업 지원기관은 각 지역이 보유한 인프라와 역량을 바탕으로 지원 대상 분야와 성장 단계별 중점 지원 내용을 지역 여건에 맞게 결정할 수 있다.


첨단제조 스타트업의 스케일업 과정에서 핵심적인 시험·분석, 실증, 초도양산, 투자 연계 등에 대해 기업별 상황과 수요에 맞춰 선택적으로 지원한다.


신청접수는 K-스타트업 홈페이지 오는 25일 16시까지 가능하다. 접수 이후에는 서류·발표평가 등을 통해 지원 대상을 최종 선정한다. 자세한 사항은 K-스타트업 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.


조경원 중기부 창업정책관은 "동 사업은 첨단제조 스타트업이 성장 과정에서 필요로 하는 시험·분석과 실증, 초도양산, 투자 연계 인프라를 지역 여건에 맞게 활용하도록 설계한 데 의미가 있다"며"지역혁신기관을 중심으로 첨단제조 분야 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 스케일업 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
