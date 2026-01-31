성별이 사망률 주요 요인…"남성이 63% 높다" 연구결과

美 국립암연구소 4만7000명 대상 연구

"전체 사망위험 남성이 여성보다 63%↑"

남성이라는 성별이 여성보다 전체 사망 위험을 60% 이상 높이는 요인일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국 국립암연구소(NCI) 세라 잭슨 박사팀은 31일 미국의사협회 학술지 'JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open)'에 이와 같은 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 성인 4만7000여명을 대상으로 성별이 전체 사망과 사망원인 상위 9개 질환으로 인한 사망에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과 남성이 여성보다 전체 사망 위험이 63% 더 높은 것으로 나타났다.

남성 심장질환 사망 위험, 여성의 2배

미국의 남녀 기대수명은 2023년 기준으로 남성은 75.8세, 여성은 81.8세까지 증가했지만, 성별에 따른 사망률 격차는 여전히 유지되고 있다. 남성의 사망 원인 상위 5개는 심장질환(23%), 암(20%), 사고(9%), 뇌졸중(4%), 만성 호흡기 질환(4%) 순이었다. 여성의 사망 원인 상위 5개는 심장질환(21%), 암(20%), 뇌졸중(6%), 알츠하이머병(5%), 만성 호흡기 질환(5%) 등이었다.

이번 연구는 1999~2016년 미국 국민건강영양조사(NHANES)에 참여한 20세 이상 4만7056명(여성 52%, 남성 48%)을 대상으로 이뤄졌다. 연구팀은 인구학적 특성과 생활 습관 요인, 만성질환 등의 영향을 보정한 상태에서 성별이 전체 사망과 사망원인 상위 9개 질환으로 인한 사망에 미치는 영향을 분석했다. 추적 관찰 종료 시점의 사망률은 12.9%(여성 12.2%, 남성 13.6%)였다. 보정 뒤 남녀 간 위험을 비교한 결과 남성의 전체 사망 위험은 여성보다 63% 더 높았다. 사망 원인 상위 9개 질환은 심장질환, 암, 만성 호흡기질환, 사고, 뇌졸중, 알츠하이머병, 당뇨병, 인플루엔자 및 폐렴, 신장질환 등이었다.

남녀 간 사망 위험 차이가 가장 두드러진 질환은 심장질환이었다. 남성의 심장질환 사망 위험이 여성보다 거의 두 배 높았고, 이런 경향은 특히 백인 집단에서 두드려졌다. 뇌졸중과 사고로 인한 사망 위험은 소득 수준에 따라 남녀 차이가 달라졌다. 고소득 집단에서는 남녀 간 사망 위험 차이가 거의 없거나 남성이 오히려 낮았으나, 저소득 집단에서는 남성의 사망 위험이 여성보다 두 배 이상 높은 사례도 있었다.

이러한 연구 결과에 대해 연구팀은 "성별에 따른 사망률 차이가 성호르몬, 염색체, 면역 반응 같은 성별 관련 생물학적 요인과 연관돼 있을 가능성을 내비친다"며 "향후 연구에서 이런 남녀 간 생물학적 요인 차이가 사망률에 미치는 영향을 추가로 규명할 필요가 있다"고 설명했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



