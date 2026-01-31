본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

정청래 "네 번의 민주정부, 이해찬 덕…김대중·노무현, 두 팔 벌려 맞아줄 것"

나주석기자

입력2026.01.31 10:25

수정2026.01.31 11:11

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회에서 이해찬 전 총리 영결식 열려
"민주주의, 한반도 평화, 지역균형발전 민주당 DNA"

정청래 더불어민주당 대표는 31일 "이해찬 전 총리님은 더불어민주당의 정신적 지주였다"며 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령과 함께 네 번의 민주정부를 탄생시킬 수 있었던 것은 당의 탁월한 나침판으로서 당을 올바른 길로 지도해주신 이해찬 전 총리 덕분"이라고 평가했다.


정 대표는 이날 국회에서 열린 이 전 총리 영결식에서 "이 전 총리는 대한민국을 민주공화국으로 이끄는 거인이셨다"며 삶을 되돌아봤다. 그는 "올바른 정치의 표상이셨던 이해찬 전 총리님과 동시대에 함께했다는 것이 자랑스럽다"며 "참 엄하지만 따뜻했던 분, 민주당의 거목 이해찬 전 총리님을 오래오래 기억하겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 "'진실, 성실, 절실'하라고 강조했던 이 전 총리의 말씀을 기억하며, 민주주의와 한반도 평화, 지역균형발전을 향한 이해찬 정신을 계승하겠다"며 "민주주의를 향한 뜨거운 열정, 한반도 평화를 향한 확고한 철학, 지역균형발전을 향한 굳은 신념을 민주당의 DNA로 아로새겨서 다 함께 매진하겠다"고 밝혔다.


이어 "이제 그곳에서 김대중 대통령님도 만나고, 노무현 대통령님도 만나겠다"며 "아마도 활짝 웃으시며 그동안 참 수고 많았다고 두 팔 벌려 반겨주실 것"이라고 말했다.


베트남 출장에서 돌아온 후 이 전 총리와 만나기로 했던 일정 소개하며 "일정을 아직도 제가 지우지 못하고 있다"며 "끝내 이루지 못한 약속이 되어 가슴이 미어진다"고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루 만에 512조 날아갔다…'목성만큼 크다'는 AI 거품론 재소환[AI세계속으로] 하루 만에 512조 날아갔다…'목성만큼 크다'는 AI ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이소가 정치판 됐다…"윤어게인" 선동 메시지

"펜션도 캠핑도 귀찮아"…위생·편의성 갖춘 '호캉스'가 대세

'2016년' 옛날이 그리워요…Z세대가 10년 전 주목하는 이유

모르는 사람과 감자튀김 먹는 '감튀모임' 인기…"식기 전에 헤어져요"

계단 오르다 갑자기 '욱신욱신'…그냥 지나쳤다가는 큰일

아연·알루미늄 사야하나…'금·은' 슈퍼 사이클 다음은

중일갈등 여파에 中→日 항공편 급감… 이달 운항 편수 48% 줄어

새로운 이슈 보기