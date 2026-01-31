야스쿠니에서 포켓몬 행사를?…"군국주의 미화하냐" 中 반발

어린이 카드 행사 공지에 중국 SNS 반발

“오락·여가 행사 자체가 역사 모독…악질적”

일본의 인기 게임·애니메이션 캐릭터 '포켓몬스터' 관련 행사가 야스쿠니 신사에서 진행된다는 내용이 일본 공식 홈페이지에 게시됐다가 중국 누리꾼들의 거센 반발에 직면했다. 이에 해당 공지는 삭제된 상태다.

연합뉴스는 30일 중국 관영매체 환구시보와 인터넷 매체 펑파이 등을 인용, 최근 중국 누리꾼들이 포켓몬 카드게임 일본 홈페이지에 올라온 야스쿠니 신사 행사 공지를 캡처해 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면서 논란이 확산했다고 보도했다.

일본 포켓몬카드 게임 홈페이지에 야스쿠니신사에서 열리는 어린이 행사 공지가 올라왔다가 중국인들의 반발로 삭제됐다. 웨이보 AD 원본보기 아이콘

공지에 따르면 해당 행사는 어린이를 대상으로 한 포켓몬 카드 체험 이벤트로, 오는 31일 오전 약 2시간 동안 도쿄 야스쿠니 신사 내부에서 열릴 예정이었다.

전 세계적으로 인지도가 높은 캐릭터인 포켓몬과 관련한 어린이 대상 행사가 야스쿠니 신사에서 열린다는 점이 중국 여론을 자극했다. 중국 SNS에서는 이를 두고 "군국주의를 미화하거나 옹호하려는 의도 아니냐"는 비판이 이어졌다.

야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본의 내전과 일제의 침략 전쟁에서 숨진 246만6000여명을 추모하는 시설이다. 여기에는 태평양전쟁 당시의 A급 전범 14명도 합사돼 있어서 국제사회에서는 일본 군국주의의 상징으로 인식되고 있다.

논란이 확산하자 해당 행사 공지는 현재 포켓몬 카드게임 일본 홈페이지에서 삭제된 상태다. 다만 포켓몬이나 모회사 닌텐도 측은 이와 관련해 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

환구시보는 사설을 통해 "포켓몬과 그 모회사인 닌텐도가 현재까지 어떤 해명도 내놓지 않고 있다"며 "야스쿠니 신사에서 열리는 모든 오락·여가성 활동은 역사적 진실에 대한 공공연한 모독이며, 어린이를 대상으로 한 행사는 더욱 악질적"이라고 비판했다.

이 매체는 과거 사례도 함께 언급했다. 2016년 증강현실 게임 '포켓몬 고' 출시 당시 게임 내 대결 장소인 체육관이 야스쿠니 신사에 설치됐고, 2019년에는 포켓몬 게임 개발사 크리처스 직원들이 야스쿠니 신사를 참배한 뒤 이를 SNS에 인증해 논란이 된 바 있다고 전했다.

환구시보는 이번 사안에 대한 중국 젊은 층의 대응을 두고 "신속하고 이성적이며 단호한 반응"이라고 평가하며 "민족적 자부심에 대한 각성이자 문화적 자신감의 표출"이라고 표현했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>