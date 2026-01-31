러시아, 트럼프 요청 일부 수용…"내달 1일까지 키이우 공격 중단"

러시아가 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청을 부분적으로 받아들여 다음 달 1일까지 우크라이나 수도 키이우에 대한 공격을 중단하기로 했다. 이에 대해 우크라이나는 러시아가 에너지 시설에 대한 공격을 중단할 경우 이에 상응하는 조치를 취하겠다는 입장을 밝혔다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 30일(현지시간) 기자들과 만나 트럼프 대통령이 우크라이나 주요 도시에 대한 공격을 일시 중단해 달라고 한 '개인적인 요청'에 러시아가 동의했다며, 내달 1일까지 키이우에 대한 공격을 중단하기로 했다고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 키이우를 포함한 우크라이나 주요 도시에 대한 공격을 일주일간 중단하는 데 동의했다고 주장했다. 혹한에 직면한 우크라이나 상황을 고려해 포격을 자제해 달라는 요청을 푸틴 대통령이 받아들였다는 설명이다.

다만 페스코프 대변인은 두 정상 간 대화가 언제 이뤄졌는지, 이번 합의가 키이우 외 다른 도시에도 적용되는지, 공습 중단이 에너지 시설에 한정되는지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

크렘린궁의 발표 이후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 성명을 통해 러시아가 공격을 중단한다면 우크라이나 역시 이에 호응하겠다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 공격 중단 조치가 미국의 제안으로 추진된 것이며, 이와 관련해 우크라이나와 러시아 간 직접적인 대화나 공식 합의는 없었다고 설명했다. 그는 "이는 합의라기보다는 기회로 볼 수 있다"고 말했다. 또 이날 연설에서 "러시아가 우리의 에너지 기반 시설, 즉 발전소나 기타 에너지 자산을 공격하지 않는다면 우리도 그들의 시설을 공격하지 않을 것"이라고 강조했다.

전날 새벽 키이우에서는 공습이 발생하지 않았다. 젤렌스키 대통령 역시 29일 오후에는 자국 내 에너지 시설이 공격을 받았지만, 30일 새벽에는 관련 피해가 없었다고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



