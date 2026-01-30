본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

'역대 최대 실적' 찍더니 539% 성과급 받는다…LG전자 전장 사업본부는 좋겠네

심성아기자

입력2026.01.30 19:21

수정2026.01.30 19:34

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경영성과급 지급률 확정 통보
생활가전 기본급 200~320% 지급

LG전자 가 역대 최대 실적을 견인한 전장(차량용 전자·전기장비) 사업 담당 VS사업본부에 기본급의 539%에 해당하는 경영성과급을 지급한다.

서울 여의도 LG전자 사옥의 모습. 연합뉴스

서울 여의도 LG전자 사옥의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

30일 LG전자는 조직별 구성원 설명회를 열고 2025년도 경영성과급 지급률과 지급 일정을 확정해 공지했다고 밝혔다.


매출과 영업익 모두 역대 최대치를 경신한 VS사업본부 구성원들은 전사 최고 지급률에 해당하는 기본급의 539%를 받는다. VS사업본부는 수주 잔고의 원활한 매출 전환으로 지난해 매출 11조1357억원, 영업익 5590억원을 기록했다.

냉난방공조 사업을 담당하는 ES사업본부에는 기본급의 215~445%, 생활가전 사업을 맡은 HS사업본부에는 기본급의 200~320%가 지급된다.


미디어엔터테인먼트 사업을 맡은 MS사업본부에는 기본급의 47%에 해당하는 지급률이 책정됐다. MS사업본부는 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁 심화 영향으로 7509억원의 영업손실을 내며 전년 대비 적자 전환했다.


LG전자는 성과주의 원칙에 따라 사업 실적, 브랜드 가치 기여도 등을 종합적으로 반영한 경영성과급 제도를 운용하고 있다.

이번 경영성과급은 내달 10일 지급될 예정이다.


LG전자는 작년 한 해 영업이익 2조4784억원, 매출 89조2009억원을 기록했다. 2년 연속 역대 최대 매출 기록을 세웠으나, 영업이익은 27% 넘게 감소했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2시간 교육 듣고 '삼전·하닉 2배' 산다… 韓 레버리지 ETF 출격

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

청와대 복귀 한달…멀어진 권위, 가까워진 국민

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배터리 교체하려다 두달째 임대폰 신세…그냥 삼성폰 살걸

석유公, 내부감사서 해외법인 횡령·불법자금 조성 확인…대국민 사과

새로운 이슈 보기