LS일렉트릭, 美 배전반 공장 증설 추가 투자…전력 수요↑

AI 데이터센터 등 전력망 수요 확대 영향

LS일렉트릭이 북미 배전반(전력 배분 장치) 솔루션 생산 인프라에 추가 투자를 진행한다. 빅테크 AI 데이터센터 전력 수요 확대와 노후 전력망 교체가 맞물린 영향이다.

충남 LS일렉트릭 천안DC팩토리.

30일 업계에 따르면 LS일렉트릭은 최근 미국 유타주 시더시티에 위치한 배전반 제조 자회사 'MCM엔지니어링II'에 향후 10년간 1억6800만달러(약 2400억원)를 추가 투자하기로 했다.

현재 500억원 수준인 연산 능력을 최대 1500억원 늘리고, 기존 1만3223㎡(약 4000평) 규모인 공장 용지를 약 7만9338㎡(약 2만4000평)로 확장한다는 목표다. 올해 상반기 내 착공에 나선다는 계획이다.

이렇게 되면 배전반 생산 능력은 연 1200개에서 3600개 안팎으로 세 배 가까이 늘어난다.

앞서 LS일렉트릭은 북미 배전 사업 강화를 위해 지난 2022년 630만달러(약 77억원)를 투자해 MCM엔지니어링II를 인수했다. 이후 작년 초 제2공장 증설을 완료한 뒤 하반기부터 본격적인 생산에 돌입했다.

업계에 따르면 글로벌 배전기기 시장 규모는 지난 2024년 2877억달러에서 연평균 7.6%씩 성장해 오는 2034년에는 6132억달러에 달할 것으로 전망된다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



