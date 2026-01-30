◇ 승진
▲마케팅본부 부 사 장 유태현
◇ 신규
▲기업영업본부 상 무 민복기
◇ 이동
▲디지털본부 상무대우 정주영
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]우리카드
2026년 01월 30일(금)
◇ 승진
▲마케팅본부 부 사 장 유태현
◇ 신규
▲기업영업본부 상 무 민복기
◇ 이동
▲디지털본부 상무대우 정주영
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출
"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다
"요즘 축의금 15만원이나 내야 하나"…결혼식장 식대 얼마길래
[속보]공군 수송기 결함으로 日나하기지 비상착륙
"SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까지 '들썩'
2시간 교육 듣고 '삼전·하닉 2배' 산다… 韓 레버리지 ETF 출격
평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"
"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫
"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출
배터리 교체하려다 두달째 임대폰 신세…그냥 삼성폰 살걸