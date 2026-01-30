본문 바로가기
[인사]우리카드

이승형기자

입력2026.01.30 18:51

◇ 승진

▲마케팅본부 부 사 장 유태현


◇ 신규

▲기업영업본부 상 무 민복기

◇ 이동

▲디지털본부 상무대우 정주영





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

