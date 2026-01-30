여수서 열린 광주전남 통합 상생토크…동부권 균형발전 논의

여수산단 대개조·반도체·2차전지 경쟁력 강화

강기정 "전남이 잘 살아야 광주도 함께 산다"

광주전남 통합을 둘러싼 도민 소통 행사가 여수에서 열렸다. 여수산단 대개조와 동부권 균형발전을 중심으로 통합 이후 지역 역할과 산업 경쟁력 강화 방안이 논의됐다.

광주광역시는 30일 여수 엑스포컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 '광주전남 통합 여수시민과의 상생토크'를 개최했다. 전남 지역을 순회하며 열리는 '도민과의 상생토크' 두 번째 일정이다.

행사에는 강기정 광주시장과 이정선 광주시교육감, 정현구 여수부시장, 여수 시민과 산업계 관계자 등 350여명이 참석했다.

강 시장은 광주전남 통합 추진 배경과 필요성, 통합 과정에서의 지역 간 역할 분담, 균형발전을 위한 협력 방향을 설명했다. 이 자리에서는 광주시의 '동부권 신경제지도' 구상도 함께 제시됐다.

강기정 광주광역시장이 30일 여수 엑스포컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 열린 '광주전남 통합 여수시민과의 상생토크'에 참석해 광주전남 통합의 추진 배경과 균형발전 도모를 위한 협력 방안 등에 대해 설명하고 있다.

논의 테이블에는 반도체 메가벨트 조성, 동부권 산업단지 대개조, (가칭)남해안개발청과 동부권 광역행정청 확대, 1시간 생활권 광역교통망 구축, 북극항로 거점 관문 조성 등이 올랐다.

참석자들은 여수·광양항 대개조를 통해 새로운 산업 기반을 마련해야 한다는 데 의견을 모았다. 광주권·서부권과 연계한 2차전지 신산업 육성과 유치 방안도 논의됐다.

통합 이후 권한 분산을 통한 전남지역 균형발전 필요성도 제기됐다. 기반시설 투자 확대, 임진왜란 등 여수의 역사·문화 계승에 대한 요구도 나왔다.

강 시장은 "여수·광양·순천은 산업 위기지역으로, 통합이 이뤄질 경우 우선적으로 대응해야 할 필요가 있는 지역"이라며 "전남이 잘 살아야 광주도 함께 잘 살 수 있다는 생각에는 변함이 없다"고 말했다. 이어 "지역 간 경쟁이 아닌 상생을 목표로 논의가 이어져야 한다"고 밝혔다.

광주시는 이날 제시된 여수 시민들의 의견을 통합 전략에 반영할 계획이다. '도민과의 상생토크'는 2월 5일 영광군, 2월 12일 고흥군에서 이어질 예정이다.





