고성군, '2026년 슬레이트 철거·지붕개량 지원사업' 추진

강원 고성군이 주민 건강 보호와 쾌적한 주거환경 조성을 위해 '2026년 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업'을 추진한다.

슬레이트는 세계보건기구(WHO)에서 1군 발암물질로 지정한 석면이 다량 함유된 건축자재로, 지은 지 오래된 건축물에는 지붕재로 사용한 경우가 많다. 석면 가루가 폐로 유입될 경우 악성중피종, 폐암, 석면폐증 등 각종 질환을 유발할 위험이 크다.

이에 고성군은 올해 사업비 4억5000만원을 투입해 관내 슬레이트 지붕재 철거를 지원함으로써 주민의 질병 발생 위험을 사전에 예방하고, 쾌적한 주거환경을 조성할 계획이다.

사업 대상은 고성군 내 슬레이트 지붕재 건축물 소유자로, 최대 700만원까지 지원한다. 다만, 기초생활수급자, 차상위계층 등 취약계층 가구는 사업 우선지원 대상으로서 주택 슬레이트 철거 비용을 전액 지원받을 수 있다.

아울러 이 사업으로 슬레이트 지붕재를 철거했을 경우 주택 지붕개량 비용 일부를 지원받을 수 있다. 취약계층 가구는 최대 1천만 원, 일반 가구는 최대 500만원까지 가능하다. 단, 6월까지는 취약계층 가구에 한해 신청 및 지원이 가능하며, 일반 가구는 7월부터 신청할 수 있다.

신청 기간은 10월 30일까지로, 지원을 희망하는 건축물의 소재지 읍·면 행정복지센터로 방문하여 신청하면 된다.

한편, 고성군은 2011년부터 2025년까지 약 44억 원을 들여 총 1927동의 슬레이트를 철거했다.





