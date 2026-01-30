방세환 시장 “지역 특성 반영한 맞춤형 미래 교육 생태계 구축할 것”

광주시-광주하남교육지원청

‘경기공유학교’ 맞춤형 교육지원 업무협약 체결

경기 광주시는 30일 시청 비전홀에서 광주하남교육지원청과 지역교육 협력 강화를 위한 '광주시-경기공유학교 학교 맞춤형 업무협약'을 체결했다.

광주시가 30일 시청 비전홀에서 광주하남교육지원청과 지역교육 협력 강화를 위한 '광주시-경기공유학교 학교 맞춤형 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 방세환 시장과 오성애 교육장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 기존 '광주미래교육협력지구' 사업이 올해 2월 종료됨에 따라 사업 명칭을 '경기공유학교 학교 맞춤형'으로 변경하고 광주시와 경기도교육청이 앞으로 2년간 지역 내 학교와 학생을 대상으로 맞춤형 교육지원사업과 경기공유학교 정책을 연계·추진하기 위해 마련됐다.

'경기공유학교 학교 맞춤형' 사업은 공공이 책임지고 지역이 함께 참여해 학교 교육을 지역으로 확장하는 공공·협력·개방·확장형 미래교육 민관 협치 참여를 의미한다. 이를 통해 지역 여건과 학교 수요를 반영한 교육 협력 체계를 구축한다는 계획이다.

현재 시는 광주하남교육지원청과 협력해 초·중·고등학생을 대상으로 학교-지역 이음 오케스트라, 온마을 체험학교(탐방·체험터·마을강사), 진로 교육 지원, 미래학교 조성 지원 등 다양한 미래교육협력지구 사업을 추진하고 있다.

양 기관은 협약 체결 이후 교육협력 사업의 안정적 운영을 위해 세부 지원사업과 예산 규모를 상호 협의를 통해 확정하고 지역 특성을 반영한 교육 협력 모형을 단계적으로 추진할 예정이다.

방세환 시장은 "광주하남교육지원청과의 긴밀한 협력을 바탕으로 학생들의 인성과 역량을 고루 갖춘 미래인재 양성을 위한 교육지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "이번 업무협약이 지역교육의 질적 성장을 이끄는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>