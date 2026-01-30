남양주시, 제7기 주민참여위원회 출범…'시민 중심' 시정 본격 시동

경기 남양주시는 30일 시청 여유당에서 '제7기 남양주시 주민참여위원회' 위원을 위촉하고 2026년 제1회 주민참여위원회 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 위촉은 주민참여 기회를 확대하고 주민참여 제도의 원활한 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 회의에는 새롭게 구성된 제7기 위원 19명이 참석했으며, 주광덕 시장의 위촉장 수여를 시작으로 위원장·부위원장 호선, 2026년 주민참여 운영계획 심의 순으로 진행됐다.

주민참여위원회는 '남양주시 주민참여 기본 조례'에 따라 매년 주민참여 운영계획 수립 및 시민제안 채택 심사 기능을 수행하는 기구다. 특히 제7기 위원회는 학계, 주민자치, 주민참여예산, 사회단체 등 다양한 분야의 위원들로 구성돼 정책 반영의 폭을 넓힐 것으로 기대된다.

이날 회의에서는 2026년 주민참여 운영 방향을 중심으로, 제도의 실효성을 높이기 위한 위원들의 다양한 의견이 논의됐다.

주광덕 시장은 인사말을 통해 "주민과 함께 고민하고 만들어온 참여의 과정이 오늘의 남양주를 성장시킨 원동력"이라며 "주민참여위원회가 시민의 목소리를 정책으로 연결하는 든든한 가교가 돼주시길 바란다"고 말했다.

한편, 시는 주민참여위원회와 지속적인 정책 공유와 소통을 통해 시민참여가 실질적인 시정 성과로 이어질 수 있도록 적극적인 활동을 이어갈 계획이다.





