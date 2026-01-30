본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

정은경 복지부 장관, 돌봄통합지원법 시행 앞두고 원주시 현장점검

이종구기자

입력2026.01.30 17:13

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월 전국 시행 ‘통합돌봄’ 준비 현황 점검
정 장관 “원주시 통합돌봄 성과, 전국 성공 모델될 것”

오는 3월 예정된 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률 시행을 앞두고 정은경 보건복지부 장관이 30일 원주시보건소를 방문해 사업 준비 상황을 점검하고 지역 현장 전문가들의 의견을 청취했다.

정은경 보건복지부 장관이 30일 원주시보건소를 방문해 원강수 원주시장과 대화를 나누고 있다. 원주시 제공

정은경 보건복지부 장관이 30일 원주시보건소를 방문해 원강수 원주시장과 대화를 나누고 있다. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 방문은 그동안 원주시가 추진해 온 통합돌봄 시범사업의 성과를 확인하고, 이를 토대로 3월부터 전국적으로 시행되는 본사업의 성공 모델을 확산하기 위해 마련됐다.


이날 간담회에는 의료·복지 분야 전문가와 관계기관 담당자들이 참석해 제도의 현장 적용성과 운영 효율성을 높이기 위한 다양한 정책 대안을 제시하며 의견을 나눴다.

원주시는 이번 현장 방문에서 논의된 내용을 바탕으로 지역 내 돌봄 사각지대를 해소하기 위해 민관 협력 자원을 확충하고, 대상자별 맞춤형 연계 지원체계를 더욱 강화해 나갈 방침이다.


아울러 2026년 통합돌봄 주요사업으로 △통합방문의료 운영사업 △퇴원환자 지역사회 연계사업 △일상생활 돌봄 △주거 환경 개선사업 등을 중점 추진할 계획이다.

정은경 보건복지부 장관이 30일 원주시보건소를 방문해 사업 준비 상황을 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

정은경 보건복지부 장관이 30일 원주시보건소를 방문해 사업 준비 상황을 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

원본보기 아이콘

원강수 원주시장은 "대상자 발굴부터 서비스 연계, 사례 관리까지 통합돌봄이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 더욱 면밀히 준비하겠다"며 "주민에게는 든든한 일상으로, 현장에는 안정적인 지원체계로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까지 '들썩' "SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2시간 교육 듣고 '삼전·하닉 2배' 산다… 韓 레버리지 ETF 출격

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

청와대 복귀 한달…멀어진 권위, 가까워진 국민

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배터리 교체하려다 두달째 임대폰 신세…그냥 삼성폰 살걸

석유公, 내부감사서 해외법인 횡령·불법자금 조성 확인…대국민 사과

새로운 이슈 보기