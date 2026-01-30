순천시, '시민과의 대화' 건의사항 신속 처리 예정

안전교통국 중심으로 생활민원 건의사항…설 명절 전 대응

순천시가 '시민과의 대화' 현장에서 제기된 건의 사항을 신속하게 처리하기 위해 안전교통국 신속처리반을 특별 가동했다. 시는 지난 5일부터 23일까지 24개 읍·면·동을 순회하며 접수한 건의 사항을 분야별로 분류하고, 현장 점검과 즉시 조치가 가능한 건들을 우선 처리할 계획이다.

이번 시장과 대화 기간에 총 316건의 건의 사항이 접수됐으며 이 중 안전, 도로, 공원, 교통 분야 건의 사항은 128여 건으로 대부분 마을 진입도로 확장, 공원시설물 정비, 보행환경 개선, CCTV 설치 요구 등 생활민원과 직접 관련된 것 들이다.

안전교통국은 안전교통국장을 반장으로 안전, 교통, 도로, 공원 4개 팀 분야별 3명씩 12명으로 신속처리반을 한시적으로 운영해 시민 불편이 장기간 지속되지 않도록 최대한 적극 행정을 통해 민원 처리에 정교하고 신속하게 처리를 할 수 있도록 속도를 높이고 있다.

민원을 해결할 신속처리반은 시민 안전과 예방에 직결되거나 주민 일상생활에 불편을 초래하는 사안은 설 명절 이전까지 신속하게 해결하고, 예산이 많이 소요되거나 중장기 검토가 필요한 사업은 세부 계획을 수립한 뒤 필요 예산을 추경에 확보하여 해결해 나갈 방침이다.

시 관계자는 "시민들이 일상생활에서 불편을 느끼지 않도록 작은 목소리도 경청하고 적극적으로 처리해 나아가 시민들의 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다.





