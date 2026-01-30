◇대학본부
▲부총장 서경현 ▲교목처장 최경천 ▲교무처장 정태석 ▲기획처장 윤재영 ▲사무처장 김성완 ▲학생처장 오혜전 ▲재무처장 이승희 ▲국제교류처장 박준범 ▲연구산학처장 양민규 ▲입학처장 이규일 ▲총장특보 정성진
◇대학원장 및 단과대학장
▲대학원장 손애리 ▲신학대학원장 이국헌 ▲경영대학원장 임태종 ▲임상간호대학원장 겸 간호대학장 강경아 ▲신학대학장 봉원영 ▲약학대학장 박일호 ▲창의융합대학장 임태종 ▲미래융합대학장 류수현 ▲국제대학장 이재구
◇부속기관장
▲교양교육원장 김명희 ▲브랜드전략본부장 정성진 ▲대학일자리본부장 서경현 ▲교육혁신원장 이승원 ▲학술정보원장 이완희 ▲평생교육원장 정현철 ▲생활교육원장 류한철 ▲생활건강증진원장 한숙정 ▲글로컬사회혁신원장 겸 사회봉사단장 이병희 ▲유치원·어린이집 원장 김정미 ▲국제전략원장 김영수 ▲AI융합교육원장 겸 SW중심대학사업단장 오덕신 ▲산학협력단장 양민규 ▲대학혁신지원사업단장 최성욱 ▲미래캠퍼스사업단장 정훈 ▲박물관장 서정미
