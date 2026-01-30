박범인 금산군수, 남일면민 현장 목소리 청취

2026년 군정 추진방향 설명과 함께 주민 의견 듣는 시간 가져

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공) AD 원본보기 아이콘

박범인 금산군수가 29일 남일면행정복지센터에서 남일면민과의 대화를 통해 주민 생활과 직결된 현안과 건의 사항을 청취하며 현장 중심의 군정 운영 방향을 공유했다.

이날 박범인 군수를 비롯해 군의회, 지역 기관단체장, 주민 등 총 100여 명이 참석했으며 지역 발전을 위해 노력한 유공자 3명에게 표창패를 수여 후 2026년 군정 추진 방향 설명과 함께 주민 의견을 직접 듣는 시간을 가졌다.

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공) 원본보기 아이콘

박범인 군수는 "분야별로 제기된 의견을 종합해 추진 가능 과제는 신속히 반영하고 중장기 검토가 필요한 사안은 부서 검토 및 단계별 실행계획을 마련하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>