박범인 금산군수, 남일면민 현장 목소리 청취

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.30 16:18

2026년 군정 추진방향 설명과 함께 주민 의견 듣는 시간 가져

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수가 29일 남일면행정복지센터에서 남일면민과의 대화를 통해 주민 생활과 직결된 현안과 건의 사항을 청취하며 현장 중심의 군정 운영 방향을 공유했다.


이날 박범인 군수를 비롯해 군의회, 지역 기관단체장, 주민 등 총 100여 명이 참석했으며 지역 발전을 위해 노력한 유공자 3명에게 표창패를 수여 후 2026년 군정 추진 방향 설명과 함께 주민 의견을 직접 듣는 시간을 가졌다.

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수 남일면민과의 대화 모습(사진=금산군 제공)

박범인 군수는 "분야별로 제기된 의견을 종합해 추진 가능 과제는 신속히 반영하고 중장기 검토가 필요한 사안은 부서 검토 및 단계별 실행계획을 마련하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
