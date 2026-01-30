면접비 드립니다… 기장군, 청년 취업준비 비용 지원

자격시험 응시료·면접수당 지원…2월부터 본격 시행

부산시 기장군(군수 정종복)은 오는 2월부터 청년들의 원활한 취업 준비를 돕기 위해 '자격시험 응시료 지원'과 '면접수당 지원' 사업을 본격 시행한다고 30일 전했다.

이 사업은 자격시험 응시료와 면접 교통비 등 취업 준비 과정에서 반복적으로 발생하는 비용 부담을 완화해 청년들이 구직 활동에 보다 집중할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 자격시험 응시부터 면접까지 취업 준비 전 과정을 단계별로 지원하는 것이 특징이다.

자격시험 응시료는 1인당 최대 10만원까지 지원한다. 지원 대상 시험은 어학시험을 비롯해 국가기술자격증, 국가전문자격증, 국가공인민간자격증, 한국사능력검정시험 등으로, 시험 성적이나 자격증 취득 여부와 관계없이 지원받을 수 있다.

취업 면접에 응시한 청년에게는 합격 여부와 상관없이 1회당 5만원의 면접수당을 지급하며, 연 2회까지 최대 10만원을 지원한다.

지원 대상은 신청일 기준 기장군에 거주하는 19~44세(1982년생~2007년생) 미취업·미창업 청년으로, 2026년에 실시한 자격시험이나 채용 면접에 응시한 경우 신청할 수 있다.

신청 기간은 2월 2일부터 12월 10일까지이며, 기장군 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 다만 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

정종복 기장군수는 "이번 지원이 취업의 문턱에서 고군분투하는 청년들에게 작은 위로이자 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "청년들이 체감할 수 있는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>